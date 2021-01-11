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ЖКХ, АПК, лес и все остальное: губернатор Усс обозначил приоритеты развития края

ЖКХ, АПК, лес и все остальное: губернатор Усс обозначил приоритеты развития края
Автор фото: Вадим Кофман. Иллюстрация: www.krskstate.ru

На первом в новом году заседании правительства Красноярского края глава региона Александр Усс рассказал министрам, какие направления работы должны быть в приоритете.

#НОВОСТИ

Заседание проходило в дистанционном режиме.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, «в числе приоритетов Александр Усс обозначил развитие промышленности, энергетики, ЖКХ, аграрного сектора и сельхозкооперации, строительной и транспортной отраслей, лесного хозяйства, экологии, здравоохранения, образования и других сфер деятельности». Иными словами, первоочередными назначены все или почти все сферы деятельности. Губернатор также потребовал от правительства удержать достижения 2020-го года и превзойти их. В течение месяца главы министерств, ведомств и муниципалитетов должны подготовить и представить план работы на 2021 год.

Глава региона акцентировал внимание на достижениях «большой» экономики и ходе реализации КИП «Енисейская Сибирь», многие проекты которого стартовали именно в 2020 году — по даннным министерства экономики и регионального развития это 12 проектов из 32, внесенных в программу развития.

Красноярский край вошел в пятерку наиболее инвестиционно активных регионов нашей страны наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Это повод для реальной гордости и основание для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее», — отметил губернатор.

В то же время глава края потребовал обратить больше внимания на «малую» экономику, в частности, есть ряд задач для агропромышленного комплекса, в первую очередь – стимулирование сельхозкооперации. В целом жизнь на селе должна стать более привлекательной, а сельские территории более благоустроенными и наполненными социальной, общественной и другой инфраструктурой. В этом направлении прорывной территорией, по мнению губернатора, уже к осени должно стать Шушенское.

Также правительству поручено активизировать подготовку к подписанию четырехстороннего соглашения с «Норникелем»: срок действия прежнего документа истек в 2020 году. Документ предусматривал совместные проекты по переселению жителей на материк, строительству транспортной и социальной инфраструктуры, взаимодействие с коренными малочисленными народами севера и другие направления работы.

 

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