Владимир Потанин: «Норникель» готов развивать Норильск в содружестве с краем

Срок действия десятилетнего соглашения между правительством России, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем», направленного на улучшение жизни норильчан, подходит к концу.

Что сделано за это время и каковы дальнейшие планы компании, рассказал «Северному городу» президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он отметил, что компания выполнила все свои обязательства, касающиеся социальной сферы: построили два детских сада в Норильске, в Дудинке – Ледовый дворец «Таймыр», готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка». По инициативе компании, за рамками соглашения, появился и спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» с самым северным в России аквапарком. Кроме того «Норникель» вложил значительные средства в ремонт взлетно-посадочной полосы и самого аэропорта Норильск, стабильно финансировал ремонты дорог и инфраструктуры ЖКХ. Благодаря компании на Таймыре появилась линия оптоволоконной связи – ее протянули из Нового Уренгоя, дав горожанам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом.

Одна из важных частей соглашения – участие в программе переселения на материк. В 2016 году федеральное финансирование прекратилось, но «Норникель» в содружестве с краем продолжили программу, компания вложила в нее 8,5 миллиарда рублей. В итоге 7700 семей благополучно переселились в другие регионы России.

Важно, что власти края тоже не отошли от своих обязательств, сохранив оговоренные объемы финансирования. Совместно мы реализовали много проектов. Это все говорит о том, что наше сотрудничество может быть весьма эффективным. Именно поэтому я считаю, что заключение нового четырехстороннего соглашения необходимо. Оно позволит наметить, как сейчас модно говорить, дорожную карту дальнейших действий. Масштаб стоящих перед городом и компанией задач требует особого внимания на всех уровнях – городском, краевом, федеральном», - считает Владимир Потанин.

По мнению главного акционера «Норникеля», стратегия развития Норильска неотделима от стратегии развития комбината. Компания начала реализацию инвестиционной программы, рассчитанной на десять лет. За это время должна пройти глубокая модернизация предприятий, расположенных в Норильском промышленном районе. В нее планируется вложить более двух триллионов рублей. В первую очередь, модернизация затронет экологические аспекты, есть задача снизить выбросы диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах почти до нуля. На это компания готова потратить 250 миллиардов рублей. Еще около 100 миллиардов будут направлены на обеспечение промышленной безопасности.

Что касается развития города, то, по мнению Владимира Потанина, необходимо продлить программу переселения. Компания уже выделила на ее реализацию в 2021 году 830 миллионов рублей, несмотря на то, что новое соглашение еще не подписано. Также предметом соглашения необходимо сделать программу реновации жилья.

По нашим предварительным оценкам, для ее реализации понадобится более 80 миллиардов рублей. Компания готова взять на себя половину этой суммы, что мы совсем недавно подтвердили на заседании Арктического совета под председательством вице-премьера Трутнева. И в этом случае, не дожидаясь заключения соглашения, «Норникель» уже выделил Норильску необходимые средства для проведения проектных и других работ в 2021 году», - подчеркнул Владимир Потанин.

Развитие городской системы здравоохранения (на эти цели за последние шесть лет направлены 64 миллиона рублей, не считая «коронавирусной» помощи), поддержка коренных малочисленных народов Севера, дошкольных учреждений, Норильского индустриального института, в котором при содействии Сибирского отделения Академии наук планируется создать центр по изучению Арктики, – эти направления могут стать основой будущего соглашения.

Будет справедливым, если обязательства, которые компания готова на себя принять в рамках этого соглашения, будут сопровождаться встречной поддержкой государственных органов всех уровней. Речь идет о возможности воспользоваться всеми стимулами, которые предусмотрены законодательством, – от включения Норильска в федеральные программы («Жилье», «Комфортная среда») до получения «Норникелем» статуса участника региональных инвестиционных проектов», - отметил Владимир Потанин.

Глава «Норникеля» также считает необходимым вернуться к вопросу справедливого распределения бюджетных отчислений. Сегодня доля налогов «Норникеля» в бюджете Красноярского края – более 30%.