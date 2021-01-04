2020-й поставил задачи на годы вперед

Этот год начался для нас со смены состава Правительства РФ, обновлённой федеральной стратегии. Тогда стимул получили новые инициативы, которые были в первую очередь связаны с инвестициями.

Егор Васильев, министр экономики

и регионального развития

Красноярского края

Был применен территориальный подход, причем в очень разных направлениях. Красноярский край оказался одним из немногих регионов, который с уже сформированными в рамках «Енисейской Сибири» инвестиционными проектами был готов начать действовать. В результате наши проекты стали своеобразным примером, на котором оценивали влияние новых нормативных актов, разрабатываемых федерацией. Тогда весной было ощущение, что эти законы и сформируют основную повестку 2020 года.

Но с марта все текущие планы были отложены — началась пандемия. С этого времени наша основная задача — максимально минимизировать эффекты, вызванные ограничительными мерами. В итоге мы приняли шесть краевых законов, направленных на снижение финансовой и налоговой нагрузки на бизнес, разработали и внедрили десятки мер в развитие федеральных инициатив по поддержке экономики. Целью было и остается максимально удержать занятость и доходы населения. Общая оценка представленных мер составила 2,7 млрд, включающая как в виде выданных предпринимателям средств, так и неуплаченных в виде налогов.

В целом на объёмы экономики Красноярского края, где превалирует крупная промышленность, пандемия тоже подействовала, но косвенно. Падение мирового спроса, падение покупательской способности в мире на те товары, в производственных цепочках которых задействованы товары наших краевых предприятий, привели к снижению спроса и на наши экспортные позиции. Кроме того, некоторое падение промышленных показателей этого года были связаны и с естественным истощением ресурса старых технологий и месторождений. Поэтому так или иначе вопрос крупных инвестиций для края отложить невозможно, и даже во время пандемии он не мог уйти из нашего поля деятельности.

Отмечу, что Красноярский край — уникальная территория. К ней применяются все новые федеральные инструменты развития. В 2020 году мы приняли 12 законов, которые существенно меняют условия ведения бизнеса и налогообложения. Часть из принятых законов — антикризисные, но половина из них направлены на привлечение инвестиций. В первую очередь это Арктический проект. У нас стартовал колоссальный по своим масштабам и исторической роли процесс создания нового нефтедобывающего комплекса. Ну и помимо него Арктика активно развивается. В Арктической зоне РФ есть первый краевой резидент, осуществляющий с нуля разработку Сырадасайского месторождения угля на Таймыре. Вслед за федеральным законодательством мы сформировали краевое, где учли не только крупные проекты, но и малые. Уже принят закон по УСН для арктических резидентов, внесен в Законодательное собрание закон по имуществу для них. Помимо Арктической в этом году активно шла работа с иными видами экономических зон — прорабатываем вопрос о расширении границ и видов деятельности в ТОСЭР Железногорск, и вот совсем недавно правительственная комиссия РФ одобрила создание особой экономической зоны в Красноярске (технологическая долина). Еще одно направление, которое активно развивалось в 2020 году, — это региональные инвестпроекты (РИП). Край стал одним их субъектов, где РИП применимы, и сразу несколько проектов «Енисейской Сибири» смогут получить этот статус.

Сам КИП «Енисейская Сибирь» в 2020 году окончательно набрал темп не только с точки зрения инвестиций коммерческих компаний, но и с точки зрения бюджетных инвестиций. Заложен самый северный мост через Енисей в Высокогорске, а это значит, что мы подключили проекты Ангаро-Енисейского кластера к транспортной карте левого берега. Строится магистрально-рулежная дорожка в аэропорту Красноярска — инфраструктура, которая позволит ему стать основой еще одной ОЭЗ. В Карском заливе будет морской порт и тоже за счет федеральных бюджетных средств. В целом 12 проектов «Енисейской Сибири» из 32 стартовали, и на следующий год мы уже ждем счетных эффектов дополнительных рабочих мест — более 10 тысяч.

2020 — один из самых насыщенных годов с точки зрения вызовов для экономики края. Пандемия выпала на начало реализации крупных инвестиционных планов и изменения федеральных правил игры в этой области. Этот год задавал и продолжает задавать задачи, которые мы будем решать в ближайшие годы, и он же во многом определил те условия, в которых мы будем это делать.