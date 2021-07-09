Пассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекорды

Кратный рост по отношению к 2020 году понятен и объясним. Однако число пассажиров, прошедшее через воздушную гавань, превысило и показатели допандемийного 2019-го.

За июнь 2021 года через аэропорт Красноярск прошло 274 тысячи человек, что более чем в три раза превышает показатели этого же месяца в 2020-м. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Столь существенный рост в первую очередь связан с низкой базой прошлогоднего июня. Тогда, из-за пандемии и вызванных ей ограничений, пассажиропоток аэропорта сократился с 235 тысяч человек до 85 тысяч. Т.е., можно заметить, что в первый летний месяц этого года пассажирский трафик красноярского аэропорта на 16,6% превысил допандемийный.

Вообще же, как говорят в аэропорту, это самый высокий показатель пассажиропотока в июне, который когда-либо фиксировался в Красноярске.

Примечательно, что в мае этого года пассажиропоток красноярского аэропорта показал даже больший рост год к году — почти в 5,5 раз. В итоге июньские результаты превзошли те, что были месяцем ранее на 44%.

Количество взлет-посадок также превысило результаты июня не только 2020 года, но и 2019-го — на 64% и на 27,8% соответственно — и составило 1 674 операции.

По аналогичному сценарию развивалась ситуация с грузовым трафиком аэропорта: если в июне 2019-го он был на уровне 1 392 тонн, то в 2020-м сократился до 1 161 тонны (-16,6%), а в 2021 году снова вырос до 1 831 тонны (+57,7%).