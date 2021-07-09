Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
75,19
88,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Пассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекорды

Пассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекорды
Автор фото: Евгения Шихалеева. Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Кратный рост по отношению к 2020 году понятен и объясним. Однако число пассажиров, прошедшее через воздушную гавань, превысило и показатели допандемийного 2019-го.

#НОВОСТИ
За июнь 2021 года через аэропорт Красноярск прошло 274 тысячи человек, что более чем в три раза превышает показатели этого же месяца в 2020-м. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
 
Столь существенный рост в первую очередь связан с низкой базой прошлогоднего июня. Тогда, из-за пандемии и вызванных ей ограничений, пассажиропоток аэропорта сократился с 235 тысяч человек до 85 тысяч. Т.е., можно заметить, что в первый летний месяц этого года пассажирский трафик красноярского аэропорта на 16,6% превысил допандемийный.
 
Вообще же, как говорят в аэропорту, это самый высокий показатель пассажиропотока в июне, который когда-либо фиксировался в Красноярске.
Примечательно, что в мае этого года пассажиропоток красноярского аэропорта показал даже больший рост год к году — почти в 5,5 раз. В итоге июньские результаты превзошли те, что были месяцем ранее на 44%.
 
Количество взлет-посадок также превысило результаты июня не только 2020 года, но и 2019-го — на 64% и на 27,8% соответственно — и составило 1 674 операции.
 
По аналогичному сценарию развивалась ситуация с грузовым трафиком аэропорта: если в июне 2019-го он был на уровне 1 392 тонн, то в 2020-м сократился до 1 161 тонны (-16,6%), а в 2021 году снова вырос до 1 831 тонны (+57,7%).
 
Напомним, что в конце мая этого года в красноярском аэропорту начал работать первый региональный хаб «Аэрофлота». Ожидается, что только за это лето через него пройдет около 100 тысяч пассажиров.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае откроют еще 44 прививочных пунктаВ Красноярском крае откроют еще 44 прививочных пункта
  • Высокопоставленный районный чиновник в Красноярском крае попал под следствиеВысокопоставленный районный чиновник в Красноярском крае попал под следствие
  • Красноярск ожидает шторм с грозами, ливнями и градомКрасноярск ожидает шторм с грозами, ливнями и градом
  • Красноярский край снова остался без бизнес-омбудсменаКрасноярский край снова остался без бизнес-омбудсмена
  • Красноярские бары и клубы массово «ушли на каникулы»Красноярские бары и клубы массово «ушли на каникулы»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.