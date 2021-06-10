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Пассажиропоток красноярского аэропорта практически вернулся к доковидному уровню

Пассажиропоток красноярского аэропорта практически вернулся к доковидному уровню
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

По отношению к прошлогодним показателям он вырос более чем в пять раз. Но до результатов двухгодичной давности - чуть не дотянул. Грузооборот тоже увеличился — хоть и не столь разительно.

#НОВОСТИ
В мае 2021 года через аэропорт Красноярск прошло 190 667 человек, что на 437% больше, чем в том же месяце годом ранее и на 12,5% — чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
 
Такой рост год к году объясняется низкой базой мая 2020-го, когда полеты были практически прекращены из-за пандемии COVID-19. Однако в доковидном мае 2019 года пассажиропоток был не на много больше (чем в 2021-м) — всего на 6%. При том, что международное сообщение сейчас восстановлено лишь частично.
 
По количеству взлет-посадок май 2021 года также превзошел май 2020-го — их было совершено 1 346 или на 38% больше. По отношению к апрелю 2021-го рост составил 9% и на столько же был превышен показатель мая 2020-го.
 
Помимо этого через аэропорт Красноярск в мае 2021 годжа было перевезено 1 611 тонн грузов, что на 13% больше, нежели в апреле этого же года, и на 26% — чем в мае 2020-го.
Автор: Петр Савельев
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