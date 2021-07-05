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NordStar запустил дополнительные рейсы из Норильска

NordStar запустил дополнительные рейсы из Норильска
Иллюстрация: nordstar.ru

Раньше аэропорт северного города не имел права обслуживать рейсы по воскресеньям, но с 1 июля этого года ему разрешили это делать. Этим и решила воспользоваться авиакомпания.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar запускает воскресные рейсы в Москву и Красноярск из Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Выполнение дополнительных рейсов стало возможным после внесения изменения в регламент работы норильского аэропорта. Он вступил в силу 1 июля 2021 года и с этого дня аэропорт приступает к обслуживанию рейсов по воскресеньям», — рассказали авиаторы.
На оба эти направления встанут самолеты Boeing 737-800. В Москву воскресные рейсы будут вылетать в 08.30 (обратно 22.15), а в Красноярск — в 11.20 (обратно 07.25).
Новый режим работы аэропорта впервые за долгое время позволит авиакомпании выполнять рейсы из северного города семь дней в неделю», — резюмировали в NordStar.
Автор: Евгений Волошинский
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