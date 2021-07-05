NordStar запустил дополнительные рейсы из Норильска

Раньше аэропорт северного города не имел права обслуживать рейсы по воскресеньям, но с 1 июля этого года ему разрешили это делать. Этим и решила воспользоваться авиакомпания.

Авиакомпания NordStar запускает воскресные рейсы в Москву и Красноярск из Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выполнение дополнительных рейсов стало возможным после внесения изменения в регламент работы норильского аэропорта. Он вступил в силу 1 июля 2021 года и с этого дня аэропорт приступает к обслуживанию рейсов по воскресеньям», — рассказали авиаторы.

На оба эти направления встанут самолеты Boeing 737-800. В Москву воскресные рейсы будут вылетать в 08.30 (обратно 22.15), а в Красноярск — в 11.20 (обратно 07.25).