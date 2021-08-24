Nordwind запускает прямые рейсы в Доминикану из Красноярска

О регулярных рейсах речи, правда, не идет — только чартеры для перевозки туристов туроператоров. Но им, зато, не придется находится в дороге около двух суток.

Авиакомпания Nordwind, в рамках сотрудничества с туроператором Pegas Touristik, запускает прямые чартерные рейсы в Пунта-Кану (Доминиканская Республику) из Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе туристической компании.

Красноярск оказался в числе шести городов России, в которых будет работать новая полетная программа. Стартует она 1 октября 2021 года и продлится до 10 мая 2022-го.

Правда, как пояснили в аэропорту Красноярск, первый рейс из него отправится 11 октября (по датам прекращения полетов корректировок пока нет).

На маршрут поставлен самолет Airbus A330-200. Примерное время полета — 15 часов. Все это время пассажиру придется находится в маске, меняя ее каждые три часа (на борту их раздавать не будут — надо запастись своими). Зато ни перед вылетом, ни в Доминикане не нужно сдавать ПЦР-тесты.

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