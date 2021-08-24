Nordwind запускает прямые рейсы в Доминикану из Красноярска
О регулярных рейсах речи, правда, не идет — только чартеры для перевозки туристов туроператоров. Но им, зато, не придется находится в дороге около двух суток.
Такого людского трафика воздушная гавань не помнит за все 40 лет своего существования. А вот грузовое направление довольно ощутимо просело. Причем, как в горизонте года, так и месяца.
«Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин
Летать будут четыре раза в неделю. Правда, полетная программа заявлена примерно на две с половиной недели. Так что стоит поторопиться — цены на билеты весьма приятные
Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска
Зимой этого года компания уже запускала полетную программу в эту страну. В летнем расписании аэропорт прибытия останется прежним, а вот день вылета изменится