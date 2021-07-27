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«Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин

«Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин
Автор фото: Михаил Шуклин. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Летать будут четыре раза в неделю. Правда, полетная программа заявлена примерно на две с половиной недели. Так что стоит поторопиться — цены на билеты весьма приятные

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Аэрофолот» начинает прямые полеты из Красноярска в Южно-Сахалинск. Об этом рассказали в красноярском аэропорту.
 
Летать — и туда, и обратно — будут по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет из Красноярска — в 02:30 (прилет в 11:25).  Обратный рейс стартует в 13:20 (прилет в 14:40). Цена билетов начинается 5 590 рублей в каждую сторону.
 
Также в «Аэрофлоте» обещают удобные стыковки с московскими рейсами.
 
Первый борт по новому маршруту отправится из Красноярска 1 августа 2021 года. Судя по расписанию на сайте красноярского аэропорта, закончится действие программы 17 августа 2021.
 
Также в августе в Южно-Сахалинск начнет летать авиакомпания «Аврора». Полеты она будет совершать лишь дважды в неделю (по вторникам и субботам), но зато до конца октября этого года.
 
Сейчас из Красноярска в Южно-Сахалинск улететь можно только с пересадкой.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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