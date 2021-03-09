Аэропорт в Южно-Сахалинске будет достраивать красноярская компания

Это предприятие сейчас управляет международным аэропортом Красноярск, хотя называть ее местной не совсем верно — основной собственник зарегистрирован в Москве.

Достраивать пассажирский терминал аэропорта Южно-Сахалинска будет компания «Красинвест», сообщило агентство «Интерфакс».

Предприятию предстоит не только закончить возведение здания аэровокзала, но и выполнить его внутреннюю отделку, установив оборудование, необходимое для обслуживания и разведения пассажирских потоков. Объем инвестиций, которые компании придется вложить в этот проект, составляет 12,5 млрд рублей.

Сначала этот терминал строила «Сахалинская механизированная колонна N68», но контракт с ней расторгли, из-за срыва сроков. Новые торги объявили в конце декабря 2020 года. Тогда объем вложений в достройку оценивали на уровне 6,7 млрд рублей.

Добавим, что компания «Красинвест» на сегодня владеет 51% акций предприятия «ЭРА Групп», которое управляет аэропортом Красноярск. Сама же при этом полностью подконтрольна «Базовому аэропортовому оператору», зарегистрированному в Москве. По данным бухгалтерской отчетности, за 2019 год (более поздних данных пока нет) «Красинвест» понесла убыток в размере 119 млн рублей, а БАО за тот же период заработал 410 тысяч рублей.