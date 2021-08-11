Пассажиропоток красноярского аэропорта опять побил все рекорды

Такого людского трафика воздушная гавань не помнит за все 40 лет своего существования. А вот грузовое направление довольно ощутимо просело. Причем, как в горизонте года, так и месяца.

В июле 2021 года через аэропорт Красноярск прошло 328 078 пассажиров. Это на 90% больше, чем было год назад, и на 20% — чем в прошлом месяце, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Такой высокий показатель был зафиксирован впервые за все 40 лет существования аэропорта. Ранее рекордным месяцем был август 2019 года, тогда аэропорт обслужил 279 962 пассажира», — говорят авиаторы.

По количеству взлет-посадок июль 2021-го тоже оказался прибыльным — их число увеличилось на 47% год к году и составило 1 811. К июню рост не столь велик — 8%.

Грузовое же направление в отчетном месяце потеряло 20,2% год к году, составив 1 310 тонн. По отношению же к июню 2021-го грузовой трафик просел еще ощутимее — на 28,5%. В аэропорту DK.RU пояснили, что такое снижение связано с сокращение числа грузовых рейсов, которое обычно происходит при увеличении пассажиропотока.