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В аэропорту Красноярск открыли магистральную рулежную дорожку

В аэропорту Красноярск открыли магистральную рулежную дорожку
Иллюстрация: Яндекс

По ней сегодня уже начал движение первый самолет — им стал грузовой Boeing 747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся из Красноярска в Сямынь-Гаоци.

#НОВОСТИ

В церемонии открытия приняли участие глава Росавиации Александр Нерадько и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Рулежная дорожка расположена вдоль (параллельно) взлётно-посадочной полосы и обеспечивает руление воздушных судов от одного конца полосы к стоянкам, не создавая помех другим самолетам при взлетах и посадках.

Общая площадь покрытия составляет почти 159 кв. метров, а протяженность — 691 метр.

Она состоит из двух слоев особого цементобетонного покрытия, эксплуатировать ее могу даже такие суда, как Боинг 747-400, взлётной массой более 400 тонн.

Новая дорожка позволит вдвое увеличить количество взлетно-посадочных операций. Аэропорт сможет принимать до 24 рейсов в час. Т.е., взлеты и посадки будут совершаться каждые 3 минуты.

Губернатор Красноярского края, Александр Усс заявил, что в Красноярске есть все предпосылки для создания опорного авиатранспортного узла федерального международного уровня

Красноярский край — оптимальная площадка для организации транспортного коридора к Арктической зоне, где мы ведем работу с крупными компаниями по реализации масштабных инвестиционных проектов на севере. Это предполагает увеличение грузопотока, в том числе авиационного. Также не менее важно создать максимально комфортные и безопасные условия для перелетов красноярцев и гостей нашего края. Это стимулирует международное взаимодействие, развитие экономики, туризма и других сопутствующих сфер в регионе".

Александр Нерадько отметил, что ввод нового объекта направлен на повышение уровня безопасности полетов:

Безусловно, качественно новый облик аэродрома внесет значительный вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек деловой активности, повышение качества жизни в Красноярском крае".

Отметим, что работы по проектированию, строительству и сертификации рулежки заняли 2 года.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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