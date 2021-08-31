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Не пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с Москвой

Не пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с Москвой
Иллюстрация: vk.com/aeroomsk

Еще в начале года прошла информация, что авиакомпания прекратит полеты сразу в несколько российских городов. Тогда авиаторы ее опровергли, а теперь вот Омск.

#НОВОСТИ
Компания «Аэрофлот» перестанет напрямую летать из Омска в Москву, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта сибирского города.
С ноября три слота рейсов будут отменены», — цитирует издание пресс-службу.
Вероятно, речь идет о рейсах СУ 1638/1639, СУ 1640/1641 и СУ 1762/1763, которые ежедневно летали по маршруту Шереметьево — Омск — Шереметьево. Останутся же в расписании по одному рейсу «Победы» и «России», причем только первая из авиакомпаний будет летать в столицу напрямую.
 
Сейчас в Москву из Омска, помимо вышеупомянутых компаний, летают «Сибирь» и «Уральские авиалинии», но их полетные программы закончатся с окончанием действия летнего расписания полетов (30 октября). Останутся ли они в зимнем — неизвестно.
 
Напомним, что в мае 2021 года «Аэрофлот» открыл в Красноярске первый региональный пассажирский авиахаб, в рамках которого планируется развитие сообщения с Дальним Востоком и югом России.
 
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До этого в этот дальневосточный город можно было с одной-двумя пересадками, что радикально растягивало время в пути. Теперь же на это будет тратиться около четырех часов.

Автор: Петр Савельев
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