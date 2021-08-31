Не пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с Москвой

Еще в начале года прошла информация, что авиакомпания прекратит полеты сразу в несколько российских городов. Тогда авиаторы ее опровергли, а теперь вот Омск.

Компания «Аэрофлот» перестанет напрямую летать из Омска в Москву, сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на пресс-службу аэропорта сибирского города.

С ноября три слота рейсов будут отменены», — цитирует издание пресс-службу.

Вероятно, речь идет о рейсах СУ 1638/1639, СУ 1640/1641 и СУ 1762/1763, которые ежедневно летали по маршруту Шереметьево — Омск — Шереметьево. Останутся же в расписании по одному рейсу «Победы» и «России», причем только первая из авиакомпаний будет летать в столицу напрямую.

Сейчас в Москву из Омска, помимо вышеупомянутых компаний, летают «Сибирь» и «Уральские авиалинии», но их полетные программы закончатся с окончанием действия летнего расписания полетов (30 октября). Останутся ли они в зимнем — неизвестно.

Напомним, что в мае 2021 года «Аэрофлот» открыл в Красноярске первый региональный пассажирский авиахаб, в рамках которого планируется развитие сообщения с Дальним Востоком и югом России.

Читайте также:

«Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин Летать будут четыре раза в неделю. Правда, полетная программа заявлена примерно на две с половиной недели. Так что стоит поторопиться — цены на билеты весьма приятные

Air Belgium вернулся в Красноярск. Транзитом

Авиакомпания начала летать в Азию (и обратно) через красноярский аэропорт весной 2020 года, но из-за пандемии довольно быстро свернула полетную программу

Прямые рейсы в Комсомольск-на-Амуре из Красноярска запускает «Аврора»

До этого в этот дальневосточный город можно было с одной-двумя пересадками, что радикально растягивало время в пути. Теперь же на это будет тратиться около четырех часов.