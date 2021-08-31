Не пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с Москвой
Еще в начале года прошла информация, что авиакомпания прекратит полеты сразу в несколько российских городов. Тогда авиаторы ее опровергли, а теперь вот Омск.
С ноября три слота рейсов будут отменены», — цитирует издание пресс-службу.
Летать будут четыре раза в неделю. Правда, полетная программа заявлена примерно на две с половиной недели. Так что стоит поторопиться — цены на билеты весьма приятные
Air Belgium вернулся в Красноярск. Транзитом
Авиакомпания начала летать в Азию (и обратно) через красноярский аэропорт весной 2020 года, но из-за пандемии довольно быстро свернула полетную программу
Прямые рейсы в Комсомольск-на-Амуре из Красноярска запускает «Аврора»
До этого в этот дальневосточный город можно было с одной-двумя пересадками, что радикально растягивало время в пути. Теперь же на это будет тратиться около четырех часов.