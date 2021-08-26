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Прямые рейсы в Комсомольск-на-Амуре из Красноярска запускает «Аврора»

Прямые рейсы в Комсомольск-на-Амуре из Красноярска запускает «Аврора»
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

До этого в этот дальневосточный город можно было с одной-двумя пересадками, что радикально растягивало время в пути. Теперь же на это будет тратиться около четырех часов.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Аврора» запускает прямые рейсы из Красноярска в Комсомольск-на-Амуре, сообщили в аэропорту Красноярск.
 
Летать из Красноярска будут дважды в неделю — по средам и пятницам (вылет в 05:15/прилет в 12:15, время местное). По сути, это будут обратные рейсы, так как компания базируется на Дальнем Востоке. Соответственно из Комсомольска-на-Амуре полеты будут совершаться по вторникам и четвергам (вылет в 13:35/прилет в 14:50, время местное).
 
Время в пути будет составлять около четырех часов. До этого, судя по данным aviasales.ru, самым быстрым вариантом добраться воздухом из Красноярска в Комсомольск-на-Амуре, был рейс с пересадкой в Хабаровске. Правда, и тут время в дороге переваливало за 55 часов.
 
Билеты в одну сторону будут стоить от 5 600 рублей, а туда-обратно (с багажом) — от 11 570 рублей.
 
На маршруты поставлены борта RRJ-95 (они же Sukhoi Superjet 100 — 95) авиакомпании «Якутия»
 
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О регулярных рейсах речи, правда, не идет — только чартеры для перевозки туристов туроператоров. Но им, зато, не придется находится в дороге около двух суток.

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Летать будут четыре раза в неделю. Правда, полетная программа заявлена примерно на две с половиной недели. Так что стоит поторопиться — цены на билеты весьма приятные

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Программа стартует перед майскими праздниками и закончится ближе к ноябрю. Летать собираются пять раз в неделю, а летом обещают сделать удобные стыковки с южными рейсами.

Автор: Петр Савельев
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