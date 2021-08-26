Прямые рейсы в Комсомольск-на-Амуре из Красноярска запускает «Аврора»
До этого в этот дальневосточный город можно было с одной-двумя пересадками, что радикально растягивало время в пути. Теперь же на это будет тратиться около четырех часов.
О регулярных рейсах речи, правда, не идет — только чартеры для перевозки туристов туроператоров. Но им, зато, не придется находится в дороге около двух суток.
«Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин
Летать будут четыре раза в неделю. Правда, полетная программа заявлена примерно на две с половиной недели. Так что стоит поторопиться — цены на билеты весьма приятные
«Аврора» полетит из Красноярска во Владивосток
Программа стартует перед майскими праздниками и закончится ближе к ноябрю. Летать собираются пять раз в неделю, а летом обещают сделать удобные стыковки с южными рейсами.