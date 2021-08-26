Прямые рейсы в Комсомольск-на-Амуре из Красноярска запускает «Аврора»

До этого в этот дальневосточный город можно было с одной-двумя пересадками, что радикально растягивало время в пути. Теперь же на это будет тратиться около четырех часов.

Авиакомпания «Аврора» запускает прямые рейсы из Красноярска в Комсомольск-на-Амуре, сообщили в аэропорту Красноярск.

Летать из Красноярска будут дважды в неделю — по средам и пятницам (вылет в 05:15/прилет в 12:15, время местное). По сути, это будут обратные рейсы, так как компания базируется на Дальнем Востоке. Соответственно из Комсомольска-на-Амуре полеты будут совершаться по вторникам и четвергам (вылет в 13:35/прилет в 14:50, время местное).

Время в пути будет составлять около четырех часов. До этого, судя по данным aviasales.ru, самым быстрым вариантом добраться воздухом из Красноярска в Комсомольск-на-Амуре, был рейс с пересадкой в Хабаровске. Правда, и тут время в дороге переваливало за 55 часов.

Билеты в одну сторону будут стоить от 5 600 рублей, а туда-обратно (с багажом) — от 11 570 рублей.

На маршруты поставлены борта RRJ-95 (они же Sukhoi Superjet 100 — 95) авиакомпании «Якутия»

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