«Аврора» полетит из Красноярска во Владивосток

Программа стартует перед майскими праздниками и закончится ближе к ноябрю. Летать собираются пять раз в неделю, а летом обещают сделать удобные стыковки с южными рейсами.

Авиакомпания «Аврора» начнет летать из Красноярска во Владивосток с 30 апреля 2021 года. Об этом рассказали в красноярском аэропорту.

Сначала полеты будут совершаться по вторникам, средам и пятницам. Вылет в 17:45 местного времени. Но с 3 мая программу расширят на вторник и четверг. В эти дни вылетать будут в 11:20.

В обоих случаях на направлении будут работать самолеты Airbus A319. Время в пути — пять часов.

С июня рейсы будут удобно стыковаться в Красноярске с рейсами других авиакомпаний, следующими в Краснодар, Сочи, Симферополь и в обратном направлении», — говорят в авиакомпании.

Последний рейс «Авроры» в рамках этой программы назначен на 29 октября 2021 года.

Также в этом весенне-летнем сезоне во Владивосток можно будет улететь бортами S7 (с 29 марта, по понедельникам и субботам) и «ИрАэро» (с 8 июня, по вторникам).