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«Аврора» полетит из Красноярска во Владивосток

«Аврора» полетит из Красноярска во Владивосток
Иллюстрация: vk.com/aurora.airlines

Программа стартует перед майскими праздниками и закончится ближе к ноябрю. Летать собираются пять раз в неделю, а летом обещают сделать удобные стыковки с южными рейсами.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Аврора» начнет летать из Красноярска во Владивосток с 30 апреля 2021 года. Об этом рассказали в красноярском аэропорту.
Сначала полеты будут совершаться по вторникам, средам и пятницам. Вылет в 17:45 местного времени. Но с 3 мая программу расширят на вторник и четверг. В эти дни вылетать будут в 11:20.
 
В обоих случаях на направлении будут работать самолеты Airbus A319. Время в пути — пять часов.
С июня рейсы будут удобно стыковаться в Красноярске с рейсами других авиакомпаний, следующими в Краснодар, Сочи, Симферополь и в обратном направлении», — говорят в авиакомпании.
Последний рейс «Авроры» в рамках этой программы назначен на 29 октября 2021 года.
 
Также в этом весенне-летнем сезоне во Владивосток можно будет улететь бортами S7 (с 29 марта, по понедельникам и субботам) и «ИрАэро» (с 8 июня, по вторникам).
 
Напомним, что с 28 марта аэропорт Красноярск перешел на весенне-летнее расписание полетов. Отличительной его особенностью в этом году станут рейсы «Аэрофлота», который приступил к созданию на базе воздушной гавани хаба компании.
Автор: Евгений Волошинский
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