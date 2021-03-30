Весенне-летнее расписание полетов начало действовать в красноярском аэропорту

Летать по обновленной сезонной программе будут до конца октября. Текущее расписание полетов не является конечным вариантом и может пополняться новыми рейсами.

Аэропорт Красноярск перешел на весенне-летнее расписание полетв. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самым ожидаемым событием этого сезона является запуск в Красноярске хаба «Аэрофлота», который отложили на год из-за пандемии. Полеты стартуют 1 июня. Пока компания будет летать в Краснодар, Сочи, Симферополь и Благовещенск.

Помимо нацперевозчика, на юга можно будет улететь компаниями NordStar, Nordwind, Red Wings, «Алроса» и «Победа» — в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и Сочи.

В Москву можно будет отправиться сразу шестью авиакомпаниями: Utair и «Победой» во Внуково, S7 Airlines и NordStar в Домодедово, «Аэрофлотом» и Nordwind в Шереметьево. Обещают выполнять 11 рейсов ежедневно.

А вот на санкт-петербургском направлении пока царит только «Россия», но хоть летает ежедневно.

Доставлять пассажиров на Дальний Восток планирует S7 Airlines и «Аврора». Обе авиакомпании будут летать во Владивосток два и пять раз в неделю соответственно. «Аврора» также продолжит ежедневно летать в Хабаровск.

S7 не станет отказываться от ежедневных рейсов в Новосибирск. Также на это направление встанет Utair с пятью рейсами в неделю. А «Уральские авиалинии» продолжат трижды в неделю летать в Екатеринбург. Utair же плюс кл всему будет летать в Иркутск, Сургут и Тюмень.

Ближними межрегиональными перевозками из красноярского аэропорта займутся:

«UVT aero» — в Омск, Кемерово, Челябинск, Барнаул, Волгоград (с посадкой в Челябинске) и Самару (с посадкой в Омске);

«ИрАэро» — в Иркутск, Мирный, Полярный, Талакан, Читу, Улан-Удэ, Хабаровск, а с 1 июня еще и в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри и Петропавловск-Камчатский;

«КрасАвиа» — в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Туру, Байкит и Ванавару;

«Якутия» — в Якутск через Нерюнгри.

За рубеж из Красноярска можно будет отправиться на самолетах авиакомпании PegasFly, AZUR air и Royal Flight — все они будут летать в Анталью (Турция).

Что касается ближнего зарубежья, то сообщение установлено с:

Бишкеком (Кыргызстан) — авиакомпании S7 Airlines и «Уральские авиалинии»;

Ереваном(Армения) — авиакомпания «Уральские авиалинии»;

Ош (Кыргызстан) — авиакомпании «Северный ветер», S7 Airlines, «Уральские авиалинии»;

Худжандом и Кулябом (Таджикистан), а также Тамчы (Кыргызстан) — «Уральские авиалинии».

Новое расписание будет действовать до 30 октября 2021 года.