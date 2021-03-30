Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
75,82
89,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Весенне-летнее расписание полетов начало действовать в красноярском аэропорту

Весенне-летнее расписание полетов начало действовать в красноярском аэропорту
Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Летать по обновленной сезонной программе будут до конца октября. Текущее расписание полетов не является конечным вариантом и может пополняться новыми рейсами.

#НОВОСТИ
Аэропорт Красноярск перешел на весенне-летнее расписание полетв. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
 
Самым ожидаемым событием этого сезона является запуск в Красноярске хаба «Аэрофлота», который отложили на год из-за пандемии. Полеты стартуют 1 июня. Пока компания будет летать в Краснодар, Сочи, Симферополь и Благовещенск. 
 
Помимо нацперевозчика, на юга можно будет улететь компаниями NordStar, Nordwind, Red Wings, «Алроса» и «Победа» — в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и Сочи.
 
В Москву можно будет отправиться сразу шестью авиакомпаниями: Utair и «Победой» во Внуково, S7 Airlines и NordStar в Домодедово, «Аэрофлотом» и Nordwind в Шереметьево. Обещают выполнять 11 рейсов ежедневно.
 
А вот на санкт-петербургском направлении пока царит только «Россия», но хоть летает ежедневно.
 
Доставлять пассажиров на Дальний Восток планирует S7 Airlines и «Аврора». Обе авиакомпании будут летать во Владивосток два и пять раз в неделю соответственно. «Аврора» также продолжит ежедневно летать в Хабаровск.
 
S7 не станет отказываться от ежедневных рейсов в Новосибирск. Также на это направление встанет Utair с пятью рейсами в неделю. А «Уральские авиалинии» продолжат трижды в неделю летать в Екатеринбург. Utair же плюс кл всему будет летать в Иркутск, Сургут и Тюмень.
 
Ближними межрегиональными перевозками из красноярского аэропорта займутся:
  • «UVT aero» — в Омск, Кемерово, Челябинск, Барнаул, Волгоград (с посадкой в Челябинске) и Самару (с посадкой в Омске);
  • «ИрАэро» — в Иркутск, Мирный, Полярный, Талакан, Читу, Улан-Удэ, Хабаровск, а с 1 июня еще и в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри и Петропавловск-Камчатский;
  • «КрасАвиа» — в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Туру, Байкит и Ванавару;
  • «Якутия» — в Якутск через Нерюнгри.
За рубеж из Красноярска можно будет отправиться на самолетах авиакомпании PegasFly, AZUR air и Royal Flight — все они будут летать в Анталью (Турция).
 
Что касается ближнего зарубежья, то сообщение установлено с:
  • Бишкеком (Кыргызстан) — авиакомпании S7 Airlines и «Уральские авиалинии»;
  • Ереваном(Армения) — авиакомпания «Уральские авиалинии»;
  • Ош (Кыргызстан) — авиакомпании «Северный ветер», S7 Airlines, «Уральские авиалинии»;
  • Худжандом и Кулябом (Таджикистан), а также Тамчы (Кыргызстан) — «Уральские авиалинии».
Новое расписание будет действовать до 30 октября 2021 года.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова могут выдвинуть в ГосдумуАнатолия Быкова могут выдвинуть в Госдуму
  • Каждый третий легковой автомобиль в Красноярске — «пруль»Каждый третий легковой автомобиль в Красноярске — «пруль»
  • Полпред президента в Сибири попал в санкционный списокПолпред президента в Сибири попал в санкционный список
  • Красноярские единороссы в Госдуме поддержали закон о цензуреКрасноярские единороссы в Госдуме поддержали закон о цензуре
  • Растущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтрактыРастущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтракты
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.