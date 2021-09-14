Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров

Это новый рекорд воздушной гавани. Прежний был поставлен два года назад. Хотя по итогу восьми месяцев успехи не столь впечатляющие и не выходят за рамки статпогрешности.

За лето 2021 года аэропорт Красноярск обслужил 942 848 пассажиров, это на 22,3% больше, чем было в 2019-м, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самым насыщенным месяцем стал август, в течение которого было перевезено 340 668 пассажиров.

За восемь же месяцев через красноярский аэропорт прошло 1 722 779 человек, что превосходит показатели двухлетней давности лишь на 0,08%.

Количество же взлет-посадок выросло на 15% год к году и составило 5 323 операции.

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