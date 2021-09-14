Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров
Это новый рекорд воздушной гавани. Прежний был поставлен два года назад. Хотя по итогу восьми месяцев успехи не столь впечатляющие и не выходят за рамки статпогрешности.
На площадке VI Восточного экономического форума было подписано соглашение о строительстве централизованной заправочной системы в аэропорту Красноярска.
На Таймыре хотят построить продовольственный логистический центр
Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.
Погрузка на КрасЖД остается ниже допандемийного уровня
Основной объем отправленных со станций красноярской магистрали грузов — это по-прежнему уголь. Причем здесь показатели вернулись к тем, что были два года назад.