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Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров

Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров
Иллюстрация: Олеся Ленкова

Это новый рекорд воздушной гавани. Прежний был поставлен два года назад. Хотя по итогу восьми месяцев успехи не столь впечатляющие и не выходят за рамки статпогрешности.

#НОВОСТИ
За лето 2021 года аэропорт Красноярск обслужил 942 848 пассажиров, это на 22,3% больше, чем было в 2019-м, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самым насыщенным месяцем стал август, в течение которого было перевезено 340 668 пассажиров.
 
За восемь же месяцев через красноярский аэропорт прошло 1 722 779 человек, что превосходит показатели двухлетней давности лишь на 0,08%.
 
Количество же взлет-посадок выросло на 15% год к году и составило 5 323 операции.
 
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Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.

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Основной объем отправленных со станций красноярской магистрали грузов — это по-прежнему уголь. Причем здесь показатели вернулись к тем, что были два года назад.

Автор: Петр Савельев
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