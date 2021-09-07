Погрузка на КрасЖД остается ниже допандемийного уровня

Основной объем отправленных со станций красноярской магистрали грузов — это по-прежнему уголь. Причем здесь показатели вернулись к тем, что были два года назад.

За восемь месяцев 2021 года со станций Красноярской железной дороги (охватывает Красноярский край, Хакасию, частично Кемеровскую и Иркутской области) было отправлено 52 млн тонн грузов. Это на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го, и на 6,6% меньшем, чем в январе-августе 2019 года.

Всего за этот период было отправлено:

каменного угля — 35,1 млн тонн (+9,4% к январю-августу 2020 года);

руды цветной и серного сырья — 4 млн тонн (-4%);

нефти и нефтепродуктов — 3,3 млн тонн (-25,1%);

лесных грузов — 1,8 млн тонн (-0,9%);

зерна — 928,1 тыс. тонн (+22,1%);

руды железной и марганцевой — 783,6 тыс. тонн (+6,9%)

промышленного сырья — 602,7 тыс. тонн (+5,7%);

цемента — 498,7 тыс. тонн (+2,8%).

Добавим, что в августе 2021 года погрузка на КрасЖД составила 6,1 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем в августе 2020-го, в котором был отмечен рост на 2,2% к аналогичному месяцу 2019 года.

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