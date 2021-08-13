Контейнерные перевозки по КрасЖд сдают позиции
В прошлом году этот вид грузовых перевозок довольно ощутимо прибавил. В этом же тренд практически зеркальный. Основное снижение отмечается в лесном сегменте и цветмете.
- лесные грузы — 80,5 тысячи контейнеров ДФЭ (-14,4%);
- цветные металлы — 10,2 тысячи (-22,3%);
- химикаты и сода — 6,8 тысячи (+48,7%);
- остальные и сборные грузы — 7 тысяч (+7,7%);
- руда цветная и серное сырье — 2,4 тысячи (рост более чем в 3 раза);
- строительные грузы — 592 ДФЭ (+47,3%).
Весь прошлый год объемы этого типа отправлений по железной дороге только росли. Однако в 2021 году они начали снижаться и сейчас примерно такие же, как были в 2019-м.
Ковид VS Лесники: в КрасЖД объяснили проблемы с поставками красноярского леса в Китай
Груженные пиломатериалами контейнеры не уходят в Поднебесную с декабря прошлого года. Причина: борьба КНР с коронавирусной инфекцией и введенные для этого ограничения.
Погрузка на КрасЖД дала небольшую коррекцию
По итогу первого полугодия 2021-го объемы отправленных со станций КрасЖД грузов выросли, но в июле уже пошли вниз, хотя ниже июньских показателей не опустились.