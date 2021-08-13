Контейнерные перевозки по КрасЖд сдают позиции

В прошлом году этот вид грузовых перевозок довольно ощутимо прибавил. В этом же тренд практически зеркальный. Основное снижение отмечается в лесном сегменте и цветмете.

За семь месяцев 2021 года по Красноярской железной дороге перевезено 131 тысяча контейнеров ДФЭ. Это на 11,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Количество контейнеров, отправленных со станций КрасЖД, также сократилось — на 6,5%, до 111 тысяч. В частности этим видом отправлений переавозили:

лесные грузы — 80,5 тысячи контейнеров ДФЭ (-14,4%);

цветные металлы — 10,2 тысячи (-22,3%);

химикаты и сода — 6,8 тысячи (+48,7%);

остальные и сборные грузы — 7 тысяч (+7,7%);

руда цветная и серное сырье — 2,4 тысячи (рост более чем в 3 раза);

строительные грузы — 592 ДФЭ (+47,3%).

Добавим, что по итогу января-июля 2020 года объемы контейнерных перевозок прибавили 15,6% год к году. В отличие от сегодняшних показателей перевозки лесных грузов и цветмета тогда выросли на 7,4% и 44% соответственно.

Обновлено в 12:45: В КрасЖД DK.RU пояснили, что снижение контейнерных перевозок цветных металлов произошло из-за переориентации грузоотправителя на другой тип подвижного состава - полувагоны.

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