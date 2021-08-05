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Погрузка на КрасЖД дала небольшую коррекцию

Погрузка на КрасЖД дала небольшую коррекцию
Иллюстрация: kras.rzd.ru

По итогу первого полугодия 2021-го объемы отправленных со станций КрасЖД грузов выросли, но в июле уже пошли вниз, хот ниже июньских показателей не опустились.

#НОВОСТИ
В июле 2021 года со станций Красноярской железной дороги (обслуживает Красноярский край, Хакасию, частично Кемеровскую и Иркутскую области) было отправлено 5,9 млн тонн грузов, сообщили в пресс-службе компании. Это на 3,2%, чем в аналогичном месяце прошлого года, но почти на 5,7% больше, чем в июне этого.
 
В целом за семь месяцев было отправлено грузов 46 млн тонн (+5% год к году). В частности:
  • каменного угля — 31,2 млн тонн (+11,8%);
  • нефти и нефтепродуктов — 2,8 млн тонн (-27,5%);
  • руды цветной и серного сырья — 3,4 млн тонн (-3,7%);
  • лесных грузов — 1,5 млн тонн (-3,3%);
  • зерна — 876,8 тыс. тонн (+22,6%);
  • руда железная и марганцевая — 649,7 тыс. тонн (+6,9%)
  • промышленного сырья — 521 тыс. тонн (+5,4%);
  • цемента — 412 тыс. тонн (+2,8%).
Добавим, что за первые шесть месяцев 2021 года погрузка на КрасЖД составила 40 млн тонн грузов, это на 6% больше, чем в этом же периоде годом ранее.
 
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Конец первого полугодия 2021-го для Красноярской магистрали был напряженным: объемы отправляемых с ее станций грузов заметно снижались. Итог: довольно незначительный рос год к году.

Пассажиры возвращаются в поезда КрасЖД

В первом полугодии 2021-го пассажирские перевозки по Красноярской магистрали ощутимо прибавили, но на уровень, что был до пандемии коронавриуса пока не вышли.

Пассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекорды

Кратный рост по отношению к 2020 году понятен и объясним. Однако число пассажиров, прошедшее через воздушную гавань, превысило и показатели допандемийного 2019-го.

 

Автор: Петр Савельев
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