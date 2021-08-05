Погрузка на КрасЖД дала небольшую коррекцию
По итогу первого полугодия 2021-го объемы отправленных со станций КрасЖД грузов выросли, но в июле уже пошли вниз, хот ниже июньских показателей не опустились.
- каменного угля — 31,2 млн тонн (+11,8%);
- нефти и нефтепродуктов — 2,8 млн тонн (-27,5%);
- руды цветной и серного сырья — 3,4 млн тонн (-3,7%);
- лесных грузов — 1,5 млн тонн (-3,3%);
- зерна — 876,8 тыс. тонн (+22,6%);
- руда железная и марганцевая — 649,7 тыс. тонн (+6,9%)
- промышленного сырья — 521 тыс. тонн (+5,4%);
- цемента — 412 тыс. тонн (+2,8%).
Конец первого полугодия 2021-го для Красноярской магистрали был напряженным: объемы отправляемых с ее станций грузов заметно снижались. Итог: довольно незначительный рос год к году.
Пассажиры возвращаются в поезда КрасЖД
В первом полугодии 2021-го пассажирские перевозки по Красноярской магистрали ощутимо прибавили, но на уровень, что был до пандемии коронавриуса пока не вышли.
Пассажиропоток красноярского аэропорта побил все рекорды
Кратный рост по отношению к 2020 году понятен и объясним. Однако число пассажиров, прошедшее через воздушную гавань, превысило и показатели допандемийного 2019-го.