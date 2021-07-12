Пассажиры возвращаются в поезда КрасЖД

В первом полугодии 2021-го пассажирские перевозки по Красноярской магистрали ощутимо прибавили, но на уровень, что был до пандемии коронавриуса пока не вышли.

В январе-июне 2021 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс0служба компании.

Львиная доля в этом объем — 2,611 млн — занимают те, кто пользовался электропоездами для пригородных поездок. Их число, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8,7%. Тех же, кто перемещался поездами дальнего следования, стало больше на 26% — 688,6 тысячи.

Стоит отметить, что пассажирские перевозки в первом полугодии 2020 года ощутимо просели (по отношению к январю-июню 2019-го) из-за пандемии COVID-19. На пригородном направлении они сократились с 3,1 млн до 2,4 млн (-22,5%), а в дальнем следовании — с 882 тысяч до 551,3 тысячи (37,5%). Соответственно общее число пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным сообщением, в тот период сократилось на 26% — с 4 млн до 2,95 млн.