«Зерно не вывезло» — рост погрузки на краевом направлении КрасЖД почти остановился

Конец первого полугодия 2021-го для Красноярской магистрали был напряженным: объемы отправляемых с ее станций грузов заметно снижались. Итог: довольно незначительный рос год к году.

За первые шесть месяцев 2021 года с железнодорожных станций в Красноярском крае было отправлено 22,5 млн тонн грузов. Это на 1,5% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба КрасЖД.

Основная просадка произошла в сегменте строительных грузов ,а также нефти и нефтепродуктов — первых было отправлено на 24% меньше, чем в январе-июне 2020-го (416 тысяч тонн), а вторых на 22% (2,5 млн тонн).

Ощутимый прирост дало только зерно, объемы погрузки которого выросли на 25,8%, составив 698 тысяч тонн (по итогу пяти месяцев они прибавили 28,9%).

По остальным грузам ситуация не сильно отличается от прежней:

каменный уголь — 14 млн тонн (+10% к уровню января—июня 2020 года);

лесные грузы — 1,2 млн тонн (-7,8%);

руда цветная и серное сырье — 720,5 тыс. тонн (-3,7%);

цветные металлы — 478 тыс. тонн (+0,7%);

химикаты и сода — 222,1 тыс. тонн (+6,3%);.

цемент — 328,5 тыс. тонн (+5,7%).

В целом же по КрасЖД, погрузка в январе-июне 2021 года выросла на 6% и составила 40 млн тонн.

Стоит отметить, что погрузка на КрасЖД в последние месяцы первого полугодия этого года только снижалась , но в годовой перспективе довольно уверенно росла.

Добавим также, что с июля 2021-го по КрасЖД начали перевозить уголь в контейнерах. Это дает существенную прибавку к скорости пересечения границы при поставках в Китай.

Обновлено в 13:45: В КрасЖД пояснили DK.RU, что снижение объемов превозки нефтепродуктов связано с плановой остановкой на ремонт Ачинского НПЗ. Что же касается строительных грузов, то это в основном сыпучие материалы, которые железная дорога использует на своих стройках.