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«Зерно не вывезло» — рост погрузки на краевом направлении КрасЖД почти остановился

«Зерно не вывезло» — рост погрузки на краевом направлении КрасЖД почти остановился
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Конец первого полугодия 2021-го для Красноярской магистрали был напряженным: объемы отправляемых с ее станций грузов заметно снижались. Итог: довольно незначительный рос год к году.

#НОВОСТИ
За первые шесть месяцев 2021 года с железнодорожных станций в Красноярском крае было отправлено 22,5 млн тонн грузов. Это на 1,5% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба КрасЖД.
 
Основная просадка произошла в сегменте строительных грузов ,а также нефти и нефтепродуктов — первых было отправлено на 24% меньше, чем в январе-июне 2020-го (416 тысяч тонн), а вторых на 22% (2,5 млн тонн).
 
Ощутимый прирост дало только зерно, объемы погрузки которого выросли на 25,8%, составив 698 тысяч тонн (по итогу пяти месяцев они прибавили 28,9%).
 
По остальным грузам ситуация не сильно отличается от прежней:
  • каменный уголь — 14 млн тонн (+10% к уровню января—июня 2020 года);
  • лесные грузы — 1,2 млн тонн (-7,8%);
  • руда цветная и серное сырье — 720,5 тыс. тонн (-3,7%);
  • цветные металлы — 478 тыс. тонн (+0,7%);
  • химикаты и сода — 222,1 тыс. тонн (+6,3%);.
  • цемент — 328,5 тыс. тонн (+5,7%).
В целом же по КрасЖД, погрузка в январе-июне 2021 года выросла на 6% и составила 40 млн тонн.
 
Стоит отметить, что погрузка на КрасЖД в последние месяцы первого полугодия этого года только снижалась, но в годовой перспективе довольно уверенно росла. 
 
Добавим также, что с июля 2021-го по КрасЖД начали перевозить уголь в контейнерах. Это дает существенную прибавку к скорости пересечения границы при поставках в Китай.
 
Обновлено в 13:45: В КрасЖД пояснили DK.RU, что снижение объемов превозки нефтепродуктов связано с плановой остановкой на ремонт Ачинского НПЗ. Что же касается строительных грузов, то это в основном сыпучие материалы, которые железная дорога использует на своих стройках.
Автор: Петр Савельев
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