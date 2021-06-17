Погрузка на КрасЖД второй месяц снижается

Показатели становятся меньше от месяца к месяцу, но растут в годовой перспективе. Основной рост идет за счет зерна, а наибольшее сокращение отмечается в сегменте строительных грузов.

В мае 2021 года со станций Красноярской железной дороги (проходит по Красноярскому краю, Хакасии, частично Иркутской и Кемеровской областям) было отправлено 6,4 млн тонн различных грузов. Такие данные опубликованы пресс-службой железнодорожной компании.

Майская погрузка оказалась на 5,9% меньше, чем была в апреле этого же года. Показатели же апреля 2021-го были меньше мартовских на 5,6%. При этом год к году они растут: в марте на 10%, в апреле на 11,9% и в мае на 11,6%.

В результате за пять месяцев 2021 года погрузка на КрасЖД выросла на 7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составила 34,4 млн тонн, из них: