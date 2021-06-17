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Погрузка на КрасЖД второй месяц снижается

Погрузка на КрасЖД второй месяц снижается
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Показатели становятся меньше от месяца к месяцу, но растут в годовой перспективе. Основной рост идет за счет зерна, а наибольшее сокращение отмечается в сегменте строительных грузов.

#НОВОСТИ
В мае 2021 года со станций Красноярской железной дороги (проходит по Красноярскому краю, Хакасии, частично Иркутской и Кемеровской областям) было отправлено 6,4 млн тонн различных грузов. Такие данные опубликованы пресс-службой железнодорожной компании. 
 
Майская погрузка оказалась на 5,9% меньше, чем была в апреле этого же года. Показатели же апреля 2021-го были меньше мартовских на 5,6%. При этом год к году они растут: в марте на 10%, в апреле на 11,9% и в мае на 11,6%.
 
В результате за пять месяцев 2021 года погрузка на КрасЖД выросла на 7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составила 34,4 млн тонн, из них:
  • каменного угля — 23,7 млн тонн (+12,9%);
  • нефти и нефтепродуктов — 2,5 млн тонн (-8,5%);
  • руды цветной и серного сырья — 2,5 млн тонн (-3,3%);
  • лесных грузов — 1 млн тонн (-6%);
  • зерна — 685,8 тыс. тонн (+30,8%);
  • строительных грузов — 428,2 тыс. тонн (-26,3%);
  • промышленного сырья — 369,3 тыс. тонн (+3,1%).
Автор: Петр Савельев
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