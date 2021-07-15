Контейнерные перевозки по КрасЖД почти вернулись к допандемийному уровню

Весь прошлый год объемы этого типа отправлений по железной дороге только росли. Однако в 2021 году они начали снижаться и сейчас примерно такие же, как были в 2019-м.

За первое полугодие 2021 года по Красноярской железной дороге было перевезено 110,3 контейнеров ДФЭ. Это на 11,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

Основная доля этих перевозок — 92,9 тысячи ДФЭ — пришлась на грузы, отправленные со станций КрасЖД. В частности:

лесные грузы — 66,7 тыс. контейнеров ДФЭ (-15,3%);

цветные металлы — 8,6 тыс. (-24,6%);

химикаты и сода — 6,2 тыс. (+74,1%);

остальные и сборные грузы — 6,1 тыс. (+10,7%);

руда цветная и серное сырье — 1,9 тыс. (рост более чем в 3 раза);

строительные грузы — 538 ДФЭ (+66%);

зерно — 310 ДФЭ (в январе-июне 2020-го его не возили).

Примечательно, что в первом полугодии 2020 года активнее всего росли перевозки цветных металлов (54,1% год к году), они же в итоге показали самое больше снижение в этом году.