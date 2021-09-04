Воздушная заправка: о чем красноярцы договаривались на ВЭФ

На площадке VI Восточного экономического форума было подписано соглашение о строительстве централизованной заправочной системы в аэропорту Красноярска.

«Роснефть-Аэро», международный аэропорт Красноярск и «Центр транспортной логистики» договорились о сотрудничестве в вопросе развития топливообеспечения. Одним из проектов соглашения станет строительство в аэропорту Красноярска централизованной заправочной системы для самолетов и пункт налива для топливозаправщиков.

Система позволит непрерывно подавать топливо через подземную сеть коммуникаций для заправки воздушных судов любых типов. Она на 30-40% эффективней топливозаправочной машины. Также нововведение позволит повысить безопасность при перевозке больших объемов авиатоплива.