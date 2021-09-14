Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.09
73,08
86,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Компания «КрасАвиа» полетит из Красноярска в ХМАО

Компания «КрасАвиа» полетит из Красноярска в ХМАО
Автор фото: Давид Власов. Иллюстрация: пресс-служба "КрасАвиа"

Все новые рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета, поэтому цены обещают более чем приемлемые. Пока можно купить билеты на перелеты до конца года.

#НОВОСТИ
Расписание полетов авиакомпании «КрасАвиа» пополнилась шестью новыми рейсами в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
С конца сентября 2021 года компания начнет возить пассажиров из Красноярска в Нижнеангарск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут и Ханты-Мансийск. Также появится рейс в Новый Уренгой из Томска.
Компания «КрасАвиа» полетит из Красноярска в ХМАО 1
Все рейсы будут выполняться на самолетах ATR 72 и ATR 42
Благодаря субсидиям стоимость билетов на всех направлениях более чем доступна. Например, стоимость билета из Красноярска в Нижнеангарск (Северобайкальск) для взрослого пассажира составит всего 4000 рублей в одну сторону, что дешевле поездки на поезде и при этом гораздо быстрее. Для молодежи до 22 лет действуют дополнительные скидки: стоимость билета составит всего 2000 рублей в одну сторону», — рассказали в «КрасАвиа».
Читайте также:
«КрасАвиа» начала продажу билетов на зимние рейсы

Все рейсы, которые компания выполняла летом этого года, остались без изменений. Но к ним добавились новые направления, которых зимой прошлого года еще не было.

Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска

Зимой этого года компания уже запускала полетную программу в эту страну. В летнем расписании аэропорт прибытия останется прежним, а вот день вылета изменится

Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров

Это новый рекорд воздушной гавани. Прежний был поставлен два года назад. Хотя по итогу восьми месяцев успехи не столь впечатляющие и не выходят за рамки статпогрешности.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Архив журнала «Деловой квартал»-КрасноярскАрхив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
  • Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта МираPizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
  • Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в РоссииКухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
  • Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимостиКрасноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости
  • Центральный банк: "Ставка, подъем!"Центральный банк: "Ставка, подъем!"
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.