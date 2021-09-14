Компания «КрасАвиа» полетит из Красноярска в ХМАО
Все новые рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета, поэтому цены обещают более чем приемлемые. Пока можно купить билеты на перелеты до конца года.
Благодаря субсидиям стоимость билетов на всех направлениях более чем доступна. Например, стоимость билета из Красноярска в Нижнеангарск (Северобайкальск) для взрослого пассажира составит всего 4000 рублей в одну сторону, что дешевле поездки на поезде и при этом гораздо быстрее. Для молодежи до 22 лет действуют дополнительные скидки: стоимость билета составит всего 2000 рублей в одну сторону», — рассказали в «КрасАвиа».
Все рейсы, которые компания выполняла летом этого года, остались без изменений. Но к ним добавились новые направления, которых зимой прошлого года еще не было.
Nordwind вернул в летнее расписание полеты в Киргизию из Красноярска
Зимой этого года компания уже запускала полетную программу в эту страну. В летнем расписании аэропорт прибытия останется прежним, а вот день вылета изменится
Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров
Это новый рекорд воздушной гавани. Прежний был поставлен два года назад. Хотя по итогу восьми месяцев успехи не столь впечатляющие и не выходят за рамки статпогрешности.