Компания «КрасАвиа» полетит из Красноярска в ХМАО

Все новые рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета, поэтому цены обещают более чем приемлемые. Пока можно купить билеты на перелеты до конца года.

Расписание полетов авиакомпании «КрасАвиа» пополнилась шестью новыми рейсами в Ханты-Мансийский автономный округ, сообщили в пресс-службе перевозчика.

С конца сентября 2021 года компания начнет возить пассажиров из Красноярска в Нижнеангарск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут и Ханты-Мансийск. Также появится рейс в Новый Уренгой из Томска.

Все рейсы будут выполняться на самолетах ATR 72 и ATR 42

Благодаря субсидиям стоимость билетов на всех направлениях более чем доступна. Например, стоимость билета из Красноярска в Нижнеангарск (Северобайкальск) для взрослого пассажира составит всего 4000 рублей в одну сторону, что дешевле поездки на поезде и при этом гораздо быстрее. Для молодежи до 22 лет действуют дополнительные скидки: стоимость билета составит всего 2000 рублей в одну сторону», — рассказали в «КрасАвиа».

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Зимой этого года компания уже запускала полетную программу в эту страну. В летнем расписании аэропорт прибытия останется прежним, а вот день вылета изменится

Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров

Это новый рекорд воздушной гавани. Прежний был поставлен два года назад. Хотя по итогу восьми месяцев успехи не столь впечатляющие и не выходят за рамки статпогрешности.