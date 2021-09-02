«КрасАвиа» начала продажу билетов на зимние рейсы

Все рейсы, которые компания выполняла летом этого года, остались без изменений. Но к ним добавились новые направления, которых зимой прошлого года еще не было.

В авиакомпания «КрасАвиа» стартовали продажи билетов на рейсы зимнего расписания, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Все традиционные направления как внутри Красноярского края, так и в соседние регионы, выполнявшиеся в летний период этого года, сохранены», — говорят авиаторы.

Помимо этого зимой 2021-го «КрасАвиа» будет летать из Красноярска в Подкаменную Тунгуску, Северо-Енисейск, Кызыл, Томск, Сургут, а также из Кызыла в Новосибирск. В прошлом году этих направлений не было.

Для удобства пассажиров сохранены привычные дни недели, частота выполнения рейсов скорректирована относительно лета с учетом снижения сезонного пассажиропотока, но в то же время учитывает климатические особенности населенных пунктов», — говорят в компании.

Новое расписание будет действовать с 31 октября 2021 года по 26 марта 2022-го. Однако купить билеты можно уже сейчас. Что же касается субсидируемых перелетов (из Красноярска в Кемерово, Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул, и из Абакана в Кызыл), билеты на них нужно оформить до конца декабря 2021 года — таковы условия программы.

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