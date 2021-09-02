«КрасАвиа» начала продажу билетов на зимние рейсы
Все рейсы, которые компания выполняла летом этого года, остались без изменений. Но к ним добавились новые направления, которых зимой прошлого года еще не было.
Все традиционные направления как внутри Красноярского края, так и в соседние регионы, выполнявшиеся в летний период этого года, сохранены», — говорят авиаторы.
Для удобства пассажиров сохранены привычные дни недели, частота выполнения рейсов скорректирована относительно лета с учетом снижения сезонного пассажиропотока, но в то же время учитывает климатические особенности населенных пунктов», — говорят в компании.
Всего краевая авиакомпания закупит десять таких машин, которые заменят те, что выходили свой эксплуатационный ресурс. Программа рассчитана до 2027 года.
«Нордстар» поддержит «КрасАвиа» самолетами
Магистральная авиакомпания передаст своим региональным коллегам несколько воздушных судов. Два их них уже летают на маршрутах «КрасАвиа». Остальные поступят в ближайшее время.
«Черемшанку» планируют переоборудовать под прием самолетов типа ATR
Два лайнера ATR-72 и пять ATR-42 эксплуатирует краевая авиакомпания «КрасАвиа». Она является базовым перевозчиком аэропорта «Черемшанка». Самолеты появились в парке компании в течение последнего года.