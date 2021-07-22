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«КрасАвиа» получила первый вертолет МИ-8 по программе реновации парка

«КрасАвиа» получила первый вертолет МИ-8 по программе реновации парка
Иллюстрация: vk.com/krasavia

Всего краевая авиакомпания закупит десять таких машин, которые заменят те, что выходили свой эксплуатационный ресурс. Программа рассчитана до 2027 года.

#НОВОСТИ
Новый вертолет МИ-8 был передан авиакомпании «КрасАвиа». Об этом сообщила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
 
В пресс-службе перевозчика эту информацию подтвердили и рассказали, что уже в ближайшее время этот борт будет отправлен в Эвенкию, где и будет летать.
 
Это первый вертолет, который «КрасАвиа» получила в рамках программы реновации парка этих воздушных судов. До конца 2021 года компания получит еще один. Их общая стоимость составляет примерно 1,26 млрд рублей. Оплата будет проводится по лизинговой схеме.
 
Всего авиаторы до 2027 года собираются закупить 10 таких машин. Соглашение об этом было подписано с концерном «Вертолеты России» в мае этого года.
 
Обновлено в 11:58: Как пояснили в «КрасАвиа» сначала новый вертолет прибудет в Красноярск, где его покрасят в цвета компании. Далее он отправится в Туру, а затем  - в Хатангу, где и будет базироваться.
 
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Автор: Евгений Волошинский
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