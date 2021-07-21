«КрасАвиа» привезет в Красноярск четвертый самолет L-410

Самолет был приобретен еще в мае и стал четвертым воздушным судном такого типа в парке региональной авиакомпании, однако на то, чтобы ввести его в эксплуатацию, потребуется примерно полгода.

Как рассказал генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров «Интерфаксу», самолет требует ремонта двигателей и замены комплектующих. Этот самолет когда-то уже был в эксплуатации у краевой авиакомпании, однако после того, как «КрасАвиа» вернула его собственнику, лайнер несколько лет не эксплуатировался.

Когда они выставили самолет на торги, мы его купили. С учётом ремонта двигателей не меньше полугода уйдет на то, чтобы привести его в летную годность», - цитирует агентство Андрея Егорова.

Напомним, «КрасАвиа» - компания, принадлежащая Красноярскому краю, в авиапарке перевозчика самолеты ATR-72, Ан-2, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-26Б-100, Ан-32А, Як-42 и L-410, а также вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ми-8Т.

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