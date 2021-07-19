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«КрасАвиа» потеряла в прибыли около 4%

«КрасАвиа» потеряла в прибыли около 4%
Иллюстрация: vk.com/krasavia

В Красноярске прошло годовое собрание акционеров краевой авиакомпании, на котором были утверждены итоги ее деятельности в прошлом году. Совет директоров оставлен без изменений.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «КрасАвиа» в 2020 году заработала примерно 55,7 млн рублей чистой прибыли. Об этом сообщила пресс-служба предприятия по итогам годового собрания акционеров. В прошлом году эта сумма была на уровне 57,8 млн рублей.
 
Часть означенной прибыли компания направила на дивиденды, которые получил ее единственный акционер — агентство по управлению госимуществом Красноярского края. Выяснить размер этих дивидендов, не удалось: в «КрасАвиа» назвать сумму отказались, а протоколы собрания акционеров государственное авиапредприятие не публикует. Оставшиеся же деньги, как рассказали DK.RU в пресс-службе компании, пойдут на ее развитие.
 
Одна из основных задач, которые стоят перед «КрасАвиа» на этом поприще, это обновление парка воздушных судов. В частности, вертолетов. Но суммы там фигурируют совсем иные — два новых вертолета, которые компания получит в этом году, обойдутся ей примерно в 1,3 млрд рублей.
 
Также стоит добавить, что в этом году акционер не стал менять совет директоров. В нем по-прежнему остались:
  • Владимир Демидов — председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания Красноярского края;
  • Андрей Егоров — профессиональный директор;
  • Дмитрий Зотин — заместитель министра транспорта Красноярского края;
  • Игорь Негруцкий — профессиональный директор;
  • Михаил Шегин — заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.
На эти посты их назначили в августе 2020-го.
Автор: Петр Савельев
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