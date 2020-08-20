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«КрасАвиа» назначили новый совет директоров

«КрасАвиа» назначили новый совет директоров
Иллюстрация: ak-krasavia.ru

Единственный акционер авиакомпании — агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края — утвердил ее годовой отчет и новый совет директоров.

#НОВОСТИ
Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании «КрасАвиа» за 2019 год утвердили с чистой прибылью около 58,8 млн рублей. Такое решение приняли на собрании акционеров, сообщают на сайте предприятия.
 
Помимо этого компании утвердили новый состав совета директоров. В него вошли:
  • Владимир Демидов — председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания Красноярского края;
  • Андрей Егоров — профессиональный директор;
  • Дмитрий Зотин — заместитель министра транспорта Красноярского края;
  • Игорь Негруцкий — профессиональный директор;
  • Михаил Шегин — заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.
По данным сервиса rusprofile.ru в 2018 году «КрасАвиа» показала убыток в 196 млн рублей при выручке 3 млрд рублей. В 2019-м же выручка компании составила 4,6 млрд. Стоимость компании сейчас оценивается примерно в 63,9 млн рублей.
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