«КрасАвиа» назначили новый совет директоров

Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании «КрасАвиа» за 2019 год утвердили с чистой прибылью около 58,8 млн рублей. Такое решение приняли на собрании акционеров, сообщают на сайте предприятия.

Помимо этого компании утвердили новый состав совета директоров. В него вошли:

Владимир Демидов — председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания Красноярского края;

Андрей Егоров — профессиональный директор;

Дмитрий Зотин — заместитель министра транспорта Красноярского края;

Игорь Негруцкий — профессиональный директор;

Михаил Шегин — заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

По данным сервиса rusprofile.ru в 2018 году «КрасАвиа» показала убыток в 196 млн рублей при выручке 3 млрд рублей. В 2019-м же выручка компании составила 4,6 млрд. Стоимость компании сейчас оценивается примерно в 63,9 млн рублей.