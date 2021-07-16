«КрасАвиа» в этом году получит два новых вертолета

Губернатор Красноярского края одобрил программу реновации вертолетного парка авиакомпании. Речь идет о десяти новых машинах, которые заменят выходившие свой срок.

До конца этого года компания «КрасАвиа» получит два вертолета Ми-8 АМТ/МТВ-1. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

Первый из них уже готов и сейчас на него оформляются документы, после чего он поступит в компанию. Второй мы получим до конца года», — рассказали в «КрасАвиа».

Эти машины компания получит в рамках программы реновации ее вертолетного флота, которая рассчитана до 2027 года. По соглашению с холдингом «Вертолеты России», подписанному в мае 2021 года, перевозчик закупит десять Ми-8 АМТ, которые встанут на линию вместо выходившей срок техники. Таким образом «КрасАвиа» обновит почти половину своего вертолетного парка (всего в арсенале компании 21 вертолет).

Общую стоимость этого обновления авиаторы не называют, ссылаясь на то, что не все контракты сейчас подписаны. Что же касается двух вертолетов, которые поступят в этом году, то каждый из них будет стоить примерно 633,5 млн рублей.

Для бездорожных северных территорий Красноярского края вертолет — это безальтернативное средство передвижения людей и перемещения грузов. Вертолетный транспорт будет востребован, как минимум, в 30-летней перспективе», — говорит генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Напомним, что ранее, по программе обновления самолетного парка, авиакомпания закупила пять воздушных судов: три Л-410 УВП и два ATR-72. Еще пять бортов, на этот раз ATR-42, она получила от NordStar’а.