«Норникель» построит в Норильске инновационную школу на тысячу учеников
Новое образовательное учреждение разгрузит близлежащие школы, в которых сейчас занятия проходят в две смены. Построить ее планируют примерно за три года.
На втором этаже будут размещены два спортзала и вместительный актовый зал. На третьем — специализированные кабинеты для углубленного изучения предметов и робототехники. Пятый этаж — административный», — рассказал главный менеджер по реализации комплексных мероприятий развития Норильска Заполярного филиала «Норникеля» Константин Василенко.
У нас во всех школах дети учатся в две смены, что не отвечает нормативам обучения, смена должна быть одна. Возведение нескольких новых малоэтажных строений, с учётом компактной застройки, представляется проблематичным. Наилучший выход из ситуации — построить одно большое здание, разгрузив ближайшие школы», — говорит мэр Норильска Дмитрий Карасев.
13 июля был объявлен международный конкурс на создание концепции реновации Норильска. К 2035 году северный город прирастет новым жильем и общественными пространствами.
«Музей Норильска» пополнится современным искусством
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Мэрия Норильска хочет сделать городской аэропорт международным
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