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«Норникель» построит в Норильске инновационную школу на тысячу учеников

«Норникель» построит в Норильске инновационную школу на тысячу учеников
Иллюстрация: zen.yandex.ru/my_sila

Новое образовательное учреждение разгрузит близлежащие школы, в которых сейчас занятия проходят в две смены. Построить ее планируют примерно за три года.

#НОВОСТИ
В Норильске построят новую школу на 1 100 мест. Об этом рассказали в пресс-службе «Норникеля», силами которого и будет реализован проект.
 
В компании говорят, что это будет пятиэтажный инновационный образовательный комплекс, общей площадью почти 23 тысячи кв. м., с атриумом по середине, вокруг которого будут расположатся кабинеты и переходы.
На втором этаже будут размещены два спортзала и вместительный актовый зал. На третьем — специализированные кабинеты для углубленного изучения предметов и робототехники. Пятый этаж — административный», — рассказал главный менеджер по реализации комплексных мероприятий развития Норильска Заполярного филиала «Норникеля» Константин Василенко.
Возле школы оборудуют большой стадион, который в зимнее время будет превращаться в каток, вокруг которого пройдет лыжня. Неподалеку от него создадут зону для тихого отдыха учащихся. Также есть вероятность, что школу соединят галерей с новым спорт-холлом «Айка», который также построил «Норникель».
 
«Норникель» построит в Норильске инновационную школу на тысячу учеников 1
 
Расположится новая школа на улице 50 лет Октября (собственно, неподалеку от спорт-холла). Место выбрано с таким расчетом, чтобы перевести в нее часть учеников действующих школ.
У нас во всех школах дети учатся в две смены, что не отвечает нормативам обучения, смена должна быть одна. Возведение нескольких новых малоэтажных строений, с учётом компактной застройки, представляется проблематичным. Наилучший выход из ситуации — построить одно большое здание, разгрузив ближайшие школы», — говорит мэр Норильска Дмитрий Карасев.
Первых учеников новая школа должны принять уже в 2025 году. Проектировать ее начнут уже в этом, взяв за основу проект школы им. Е.М. Примакова в Московской области.
 
Напомним, что в этом году в Норильске стартовала комплексная программа социально-экономического развития города. Рассчитана она до 2035 года. Помимо новой школы, в нее заложено строительство трех детских садов, реконструкция больницы в Талнахе, возведение социального центра и нового пожарного депо. Объем инвестиций, необходимых для реализации всех мероприятий программы, оценивается в 120 млрд рублей, 81 млрд из них — выделит «Норникель». Помимо этого президент компании Владимир Потанин выделил еще 150 млрд рублей на развитие Норильска.
 
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Автор: Петр Савельев
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