«Музей Норильска» пополнится современным искусством

Новая экспозиция развернется в отдельном музейном комплексе, проект которого на днях презентовали в северном городе. Его площадь составит 8 500 кв.м..

В Норильске построят Арктический музей современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, АММА). Его проект одобрили на градостроительном совете северного форпоста Красноярского края.

Музей появится на месте бывшего дома торговли. Его площадь составит 8 500 кв. м. Проект разрабатывали несколько ведущих архитектурных бюро.

В проектировании были использованы как известные решения, позитивно зарекомендовавшие себя в лучших мировых проектах по формированию комфортной городской среды, так и совершенно новаторские элементы — к примеру, фасад будет оборудован яркими медийными решениями», — говорят разработчики.

Реализация проекта АММА стала возможна инвестициям «Норникеля», который дополнительно выделил на развитие Норильска 150 млрд рублей.

Сейчас у нас есть уникальная возможность превратить Норильск в город будущего. Представить его без серьезного и значимого культурного контекста невозможно. Создать его должны именно такие яркие современные общественные пространства, как Арктический музей современного искусства», — говорит руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью металлургической компании Лариса Зелькова.

Впоследствии АММА станет частью комплекса, объединившего все подобные объекты северного города, с названием «Музей Норильска». Его директор Наталья Федянина рассказала, что АММА — это самый северный музей современного искусства в мире.

Помимо АММА в ближайшие пять лет в Норильске должно открыться еще один новый музей, который стал победителем конкурса «Музей. Сила места», который проводил Благотворительный фонд Владимира Потанина. Также планирует масштабная реорганизация всего Музея Норильска.

Весь комплекс по своей концепции должен стать платформой для непрерывного протяженного развития городского сообщества. На основе общего прошлого — условной „МАМЕ“ (музей города) — выстраиваются сценарии развития будущего — АММА (музей современного искусства). Это такая функциональная связка для уникального город. Ведь в Норильске высочайшие темпы смены людей и общая память ускользает и трудно закрепляется», — говорит Федянина.

Добавим, что все музейные проекты включены в комплексную программу развития Норильска, которая стартовала в марте этого года. Деньги на ее реализацию выделит «Норникель».