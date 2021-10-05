«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Ереван
Национальный перевозчик поставил в зимнее расписание прямые перелеты из Красноярска в Ереван (Армения) и Тамчы (Киргизия, Иссык-Куль), они будут выполняться два раза в неделю.
В Ереван самолеты будут летать по средам и субботам, вылет вечером – в 17.25 и 18.00 соответственно, прилет в аэропорт Звартноц в 20.45 и 21.00 местного времени. Вылет обратно из Еревана – в 21.45 и 22.30, прилет в Красноярск в 6.40 и 7.25 местного времени.
В Киргизию рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, вылет из Красноярска в 21.00, прилет в Тамчы в 23.15, обратно – в 00.30, в аэропорту имени Хворостовского самолет приземлится в 5.00.
Любопытно, что билет «туда» дешевле билета «обратно».
Полеты будут выполняться с 3 ноября по 26 марта.
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-
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-
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