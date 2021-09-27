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NordStar добавит прямых рейсов из Норильска

NordStar добавит прямых рейсов из Норильска
Автор фото: Olga Al. Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

Маршрутная сеть компании пополнится пятью новыми направления из северного города. Теперь их станет больше двадцати. Стартуют новые полетные программы в начале октября.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar запускает пять новых прямых рейсов из Норильска — в Барнаул, Казань, Омск, Пермь и Тюмень. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
 
Полеты в Казань и Пермь стартуют 2 октября 2021 года. Выполняться они будут по субботам. Обратно самолеты будут в тот же день.
 
В Барнаул и Омск можно будет улететь из Норильск с 3 октября по воскресеньям. При этом омский рейс будет возвращаться в тот же день, а барнаульский — на следующий.
 
Еще день спустя — 4 октября — авиакомпания начнет летать из северного города в Тюмень. Туда — по понедельникам. Обратно — по вторникам.
На все рейсы поставлены самолеты Boeing 737-800.
С новыми рейсами маршрутная сеть северного аэропорта достигнет максимума в его современной истории — жителям Норильского промышленного района и гостям региона теперь будут доступны полеты по 21 направлению из Норильска», — рассказали в NordStar’е.
С актуальным расписанием полетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
 
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Автор: Петр Савельев
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