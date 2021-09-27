NordStar добавит прямых рейсов из Норильска
Маршрутная сеть компании пополнится пятью новыми направления из северного города. Теперь их станет больше двадцати. Стартуют новые полетные программы в начале октября.
С новыми рейсами маршрутная сеть северного аэропорта достигнет максимума в его современной истории — жителям Норильского промышленного района и гостям региона теперь будут доступны полеты по 21 направлению из Норильска», — рассказали в NordStar’е.
Недавно авиакомпания закрыла прямое авиасообщение Омска и Томска с Москвой. Красноярцы же потеряют возможность напрямую улететь сразу в три южных города.
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В Министерстве науки и высшего образования подписали приказ об изменении статуса Норильского индустриального института. Это даст вузу возможность расширить программу и спектр научных исследований.
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Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.