Самый северный университет России появился в Красноярском крае

В Министерстве науки и высшего образования подписали приказ об изменении статуса Норильского индустриального института. Это даст вузу возможность расширить программу и спектр научных исследований.

Норильский государственный индустриальный институт сменил статус на университетский. Теперь он будет называться Заполярным государственным университетом. Приказ об этом подписан в Министерстве науки и высшего образования России.

Также университету присвоено имя Николая Федоровского — советского ученого-минералога, работавшего в Норильске.

На пути к новому статусу была проделана долгая и серьезная работа. Теперь мы стали классическим университетом. И можем готовить специалистов по многим направлениям и специальностям, еще больше развивать науку», — говорит ректор вуза Дмитрий Дубров.

Норильский государственный индустриальный институт был создан в 1961 году. По сути, он стал преемником Норильского горно-металлургического техникума, который с 1944 года служил основной кузницей кадров для Норильского горно-металлургического комбината (сейчас входит в состав «Норникеля») — для чего, собственно, и задумывался руководством предприятия.

В 2019 год вузу разработали новую шестилетнюю стратегию развития, которая должна вывести его на ведущее место среди арктических вузов мира, занимающихся вопросами развития Арктики. Тогда же эта программа, созданная при участии «Норникеля», Агентства развития Норильска и администрации северного города, начала реализовываться.

Спустя два года, в теперь уже университете работает исследовательский мерзлотный центр, развиваются проекты горного дела, готовятся обучать геомехаников, геологов и горных инженеров, открыто шесть магистерских программ.

Плюс к этом, в вузе планируют создать факультет информационных технологий, который будет готовить специалистов не только с нуля, но и в формате дополнительного образования. Проект факультета разработан при участии «Норникеля», который сейчас является одним из лидеров цифровизации в промышленности.

В ближайшем будущем запланирована реконструкция здания вуза и строительство студенческого кампуса. На эти нужды «Норникель» выделит 4 млрд рублей. Проект уже готов и утвержден.

Помимо подготовки кадров для предприятий, работающих на севере, в планах вуза развитие многих научно-исследовательского направлений, в том числе и в содружестве с другими вузами страны.

Добавим, что в начале 2021 года между «Норникелем», Минвостокразвития РФ, правительством Красноярского края и администрацией Норильска было подписано соглашение о комплексном развитии северного форпоста региона. Объем финансирования программы, рассчитанной на 15 лет, составляет порядка 120 млрд рублей, большая часть которых — деньги металлургического концерна. Помимо этого, на проекты, не вошедшие в программу, компания выделила еще 150 млрд рублей.