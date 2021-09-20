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«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска

«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска
Автор фото: Соколова Ольга. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Недавно авиакомпания закрыла прямое авиасообщение Омска и Томска с Москвой. Красноярцы же потеряют возможность напрямую улететь сразу в три южных города.

#НОВОСТИ
В осенне-зимнем расписании «Аэрофлота» не будет прямых рейсов из Красноярска в Краснодар, Симферополь и Сочи. Такая информация опубликована на сайте авиакомпании.
 
Летом нацперевозчик летал в эти города из Красноярска 14 раз в неделю — четыре в Краснодар, столько же в Симферополь и шесть раз в Сочи. Но эти полетные программы заканчиваются с завершением действия весенне-летнего расписания — в конце октября.
 
В пресс-службе аэропорта Красноярск DK.RU рассказали, что, по имеющиейся на сегодня информации, «Аэрофлот» сохраняет за собой три частоты на Краснодар и четыре на Сочи. Однако, за время, оставшееся до старта осенне-зимнего расписания полетов, перевозчик может и отозвать бронь.
 
Также в эти города сейчас летают «Алроса» (Краснодар), NordWind (Симферополь, Сочи) и Nordstar, Red Wings и «Победа» (Сочи). Сохранят ли они свои программы зимой, пока неизвестно.
 
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Чуть больше двух недель назад «под сокращение» попал Омск, хотя в начале года авиакомпания опровергала появившуюся информацию о сокращении полетных прогорамм.

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Еще в начале года прошла информация, что авиакомпания прекратит полеты сразу в несколько российских городов. Тогда авиаторы ее опровергли, а теперь вот Омск.

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Автор: Евгений Волошинский
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