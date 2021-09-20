«Аэрофлот» свернет прямые рейсы на юга из Красноярска
Недавно авиакомпания закрыла прямое авиасообщение Омска и Томска с Москвой. Красноярцы же потеряют возможность напрямую улететь сразу в три южных города.
Чуть больше двух недель назад «под сокращение» попал Омск, хотя в начале года авиакомпания опровергала появившуюся информацию о сокращении полетных прогорамм.
Не пытайтесь покинуть Омск: «Аэрофлот» закрывает прямое сообщение города с Москвой
Еще в начале года прошла информация, что авиакомпания прекратит полеты сразу в несколько российских городов. Тогда авиаторы ее опровергли, а теперь вот Омск.
«Аэрофлот» распродает авиабилеты в полцены
Национальный перевозчик «Аэрофлот» объявил о 50% скидках на полеты по России, —сообщается в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.
В аэропорту Красноярск открыли магистральную рулежную дорожку
По ней сегодня уже начал движение первый самолет — им стал грузовой Boeing 747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся из Красноярска в Сямынь-Гаоци.