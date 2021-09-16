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«Аэрофлот» распродает авиабилеты в полцены

«Аэрофлот» распродает авиабилеты в полцены
Иллюстрация: Instagram

Национальный перевозчик «Аэрофлот» объявил о 50% скидках на полеты по России, —сообщается в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.

#НОВОСТИ

Представители авиакомпании объявили, что акция продлится с 15 по 17 сентября — в эти даты пассажиры смогут приобрести авиабилеты тарифа эконом на полеты по России с 50% скидкой.

Кроме прочего, акция действует на перелеты между Владивостоком и Южно-Сахалинском, Красноярском, Петропавловском-Камчатским, а также на маршруте Хабаровск — Новосибирск.

По скидке будут доступны билеты на перевозки, которые состоятся с 20 сентября 2021 года по 20 апреля 2022 года, за исключением периода с 25 декабря по 10 января.

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Автор: Петр Савельев
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