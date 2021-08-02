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Первый борт из Красноярска прилетел на Сахалин

Первый борт из Красноярска прилетел на Сахалин
Автор фото: Михаил Родин. Иллюстрация: airportus.ru

По этому маршруту самолеты не летали с 2008 года, неудивительно, что первый рейс прошел с полной загрузкой. Скоро на это направление встанет еще одна авиакомпания.

#НОВОСТИ
«Аэрофлот» запустил программу полетов на Сахалин — первый рейс уже состоялся. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска.
 
Самолет Boeing 737-800, как заведено в таких ситуация, встречали водяной аркой. Прилетел он с полной загрузкой.
 
Первый борт из Красноярска прилетел на Сахалин 1
Красноярск — это крупный авиационный хаб, и мы рассчитываем, что он позволит сахалинцам и курильчанам без проблем вылететь на материк и вернуться домой», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Летать между Красноярском и Южно-Сахалинском «Аэрофлот» будет по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, но пока только до 17 августа 2021 года. Однако через неделю на это направление также встанет авиакомпания «Аврора» — ее рейсы будут реже (лишь по вторникам и субботам), но зато полетная программа продлится до конца октября этого года.
 
Напомним, что в декабре 2020 года «Аэрофлот» продал 51% акций «Авроры» властям Сахалина за 1 рубль
Автор: Петр Савельев
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