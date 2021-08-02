Первый борт из Красноярска прилетел на Сахалин

Автор фото: Михаил Родин. Иллюстрация: airportus.ru

По этому маршруту самолеты не летали с 2008 года, неудивительно, что первый рейс прошел с полной загрузкой. Скоро на это направление встанет еще одна авиакомпания.