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Второй пошел: «Аэрофлот» свернул сообщение Томска с Москвой

Второй пошел: «Аэрофлот» свернул сообщение Томска с Москвой
Иллюстрация: facebook.com/Аэропорт-ТОМСК

Чуть больше двух недель назад «под сокращение» попал Омск, хотя в начале года авиакомпания опровергала появившуюся информацию о сокращении полетных прогорамм.

#НОВОСТИ
В осенне-зимнем расписании полетов «Аэрофлота» в 2021-2022 годах не будет прямых рейсов между Томском и Москвой — с 1 ноября авиакомпания закрывает это направление, сообщает «Коммерсантъ».
 
Сейчас нацперевозчик совершает 22 таких перелета в неделю — шесть рейсов, два из которых ежедневные, один — четыре раза в неделю, один — два раза и еще два — по одному.
 
На это направление встанет «Победа», которая будет летать три-четыре раза в неделю.
 
Сейчас эта авиакомпания совершает три таких рейса четыре раза в неделю. Помимо нее напрямую в Москву из Томска летают Emirates, S7, Singapore Airlines, «Уральские авиалинии» и «Эль Аль». Сохранят ли они свои московские рейсы и в каком объеме, пока неизвестно.
 
Томск стал вторым сибирским городом, из которого «Аэрофлот» перестанет напрямую летать в Москву. Первым был Омск — об этом стало известно в конце августа этого года.
 
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Автор: Петр Савельев
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