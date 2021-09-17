Второй пошел: «Аэрофлот» свернул сообщение Томска с Москвой

Чуть больше двух недель назад «под сокращение» попал Омск, хотя в начале года авиакомпания опровергала появившуюся информацию о сокращении полетных прогорамм.

В осенне-зимнем расписании полетов «Аэрофлота» в 2021-2022 годах не будет прямых рейсов между Томском и Москвой — с 1 ноября авиакомпания закрывает это направление, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас нацперевозчик совершает 22 таких перелета в неделю — шесть рейсов, два из которых ежедневные, один — четыре раза в неделю, один — два раза и еще два — по одному.

На это направление встанет «Победа», которая будет летать три-четыре раза в неделю.

Сейчас эта авиакомпания совершает три таких рейса четыре раза в неделю. Помимо нее напрямую в Москву из Томска летают Emirates, S7, Singapore Airlines, «Уральские авиалинии» и «Эль Аль». Сохранят ли они свои московские рейсы и в каком объеме, пока неизвестно.

Томск стал вторым сибирским городом, из которого «Аэрофлот» перестанет напрямую летать в Москву. Первым был Омск — об этом стало известно в конце августа этого года.

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В аэропорту Красноярск открыли магистральную рулежную дорожку По ней сегодня уже начал движение первый самолет — им стал грузовой Boeing 747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся из Красноярска в Сямынь-Гаоци.

Через аэропорт Красноярска за лето прошел почти миллион пассажиров

Это новый рекорд воздушной гавани. Прежний был поставлен два года назад. Хотя по итогу восьми месяцев успехи не столь впечатляющие и не выходят за рамки статпогрешности.