В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747
Грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании Air Bridge Cargo, которые вылетел из Красноярска в Лейпциг, вынужден был вернуться в аэропорт. В Красноярске самолет находился на дозаправке.
Самолёт успел долететь до западной границы нашего края, а затем развернулся.
При наборе высоты у самолета возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета", — сообщили в Восточном межрегиональном управлении следственного управления на транспорте СК России.
По информации следственного управления, на борту находились два члена экипажа, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.
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