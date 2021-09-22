В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747

Самолёт успел долететь до западной границы нашего края, а затем развернулся.

При наборе высоты у самолета возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета", — сообщили в Восточном межрегиональном управлении следственного управления на транспорте СК России.

По информации следственного управления, на борту находились два члена экипажа, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

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