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В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747

В Красноярске экстренно сел самолет Boeing-747
Иллюстрация: cargofacts.com

Грузовой самолет Boeing-747 авиакомпании Air Bridge Cargo, которые вылетел из Красноярска в Лейпциг, вынужден был вернуться в аэропорт. В Красноярске самолет находился на дозаправке.

#НОВОСТИ

Самолёт успел долететь до западной границы нашего края, а затем развернулся.

При наборе высоты у самолета возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета", — сообщили в Восточном межрегиональном управлении следственного управления на транспорте СК России.

По информации следственного управления, на борту находились два члена экипажа, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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