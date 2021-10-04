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Рейсы в Ленск стартовали из Красноярска

Рейсы в Ленск стартовали из Красноярска
Иллюстрация: vk.com/angara_airlines

Раньше в этот якутский город напрямую улететь из Красноярска было нельзя. Теперь же это можно будет сделать дважды в неделю. Программа будет действовать до конца года.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Ангара» запустила прямые рейсы из Красноярска в Ленск, сообщили на сайте красноярского аэропорта.
 
Улететь туда можно будет по средам и четвергам — в 09:05 и 06:00 соответственно. Обратные рейсы — по вторникам (в 18:50) и средам (15:50).
Стоимость авиабилета в одну сторону — 9 465 руб. (в тариф включён багаж до 20 кг).
 
Рейсы будут совершаться до 27 и 28 октября. Далее, после почти недельного перерыва, она возобновиться с чуть измененным временем вылета — по средам в 09:15 а по четвергам в 06:05.
 
Летать в Ленск будут АН-24.
 
Цена авиабилета в одну сторону — 9 465 рублей (в тариф включен багаж до 20 кг).
 
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Автор: Петр Савельев
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