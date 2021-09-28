Аэропорт Красноярск готовится принять двухмиллионного пассажира
Это событие может произойти 29 сентября. Впервые с начала пандемии годовой пассажиропоток красноярского аэропорта превысит два миллиона человек. Счастливчика ждут сюрпризы.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, скорее всего, «юбилейным» пассажиром станет клиент «Аэрофлота». По традиции для счастливчика приготовлены подарки и торжественная встреча. Памятные сувениры вручат также всем пассажирам рейса.
В 2018 году двухмиллионным пассажиром аэропорта стал Владислав Федоров, прибывший в командировку рейсом SU 1486 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы. Это событие произошло 3 октября.
Напомним, по итогам лета-2021 аэропорт Красноярск обслужил почти миллион пассажиров, это на 22,3% больше, чем в допандемийном 2019-м году. Самым насыщенным месяцем стал август, в течение которого услугами аэропорта воспользовались 340668 пассажиров. Более 20% пассажиров – клиенты «Аэрофлота».
По итогам восьми месяцев работы в воздушной гавани Красноярска отметили, что пассажиропоток восстановился до уровня 2019 года и даже немного превысил его. Всего за 2019 го аэропорт Красноярск обслужил 2 568 541 пассажира. Из них полеты на внутренних линиях совершили 1 975 310, а на международных — более 507 тыс. человек. Транзитный пассажиропоток увеличился на 23% и составил 86 202 человека.
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