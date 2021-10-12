Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос в 1,5 раза
По многим показателям сентябрь 2021 года опередил 2020-й. А вот рекордный август перебить не удалось. По грузам картина во многом похожая, хоть динамика и менее ощутима.
Сегодня в аэропорту торжественно встретили юбилейного, двухмиллионного пассажира с начала 2021 года. Им оказался юрист Александр Попов, вылетавший из Красноярска в Иркутск рейсом SU2892.
В аэропорту Красноярск открыли магистральную рулежную дорожку
По ней сегодня уже начал движение первый самолет — им стал грузовой Boeing 747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся из Красноярска в Сямынь-Гаоци.
В Хатанге построили новый аэровокзал
Прежний проработал здесь почти 70 лет. На строительство нового потратили три года и 90 млн рублей. Принадлежать он будет госкомпании «Аэропорты Красноярья».