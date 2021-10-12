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Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос в 1,5 раза

Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос в 1,5 раза
Автор фото: Григорий Накалюжный. Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

По многим показателям сентябрь 2021 года опередил 2020-й. А вот рекордный август перебить не удалось. По грузам картина во многом похожая, хоть динамика и менее ощутима.

#НОВОСТИ
В сентябре 2021 года через аэропорт Красноярска прошло 294 287 пассажиров, что на 51% больше, чем в аналогичном месяце 2020-го, но на 14% меньше, чем в августе 2021 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
 
Самыми популярными направлениями в этом месяце стали Москва, Сочи, Анталья, Новосибирск и Санкт-Петербург.
 
Количество взлет-посадок в первый месяц осени (год к году) также выросло на 56% — до 1 785 операций. По сравнению же с августом оно было незначительно меньше — на 50 взлет-посадок.
 
Также через красноярский аэропорт в сентябре 2021-го прошло 1 573 тонны грузов, что на 33% большем, чем год назад.
 
Напомним, что за лето 2021 года пассажиропоток аэропорта Красноярск составил почти миллион человек. Самым насыщенным месяцем оказался август — более 340 тысяч пассажиров.
 
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Автор: Петр Савельев
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