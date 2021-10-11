В Хатанге построили новый аэровокзал
Прежний проработал здесь почти 70 лет. На строительство нового потратили три года и 90 млн рублей. Принадлежать он будет госкомпании «Аэропорты Красноярья».
Инициатива строительства нового терминала принадлежит федеральному казенному предприятию „Аэропорты Красноярья“, в ведении которого сегодня и находится аэропорт Хатанга», — рассказали в Минтрансе.
Объект должны ввести в строй до декабря 2021 года. Пока в поселке работает открытый водозабор, где вода не проходит необходимые уровни очистки и не соответствует качеству питьевой.
По ней сегодня уже начал движение первый самолет — им стал грузовой Boeing 747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся из Красноярска в Сямынь-Гаоци.
На Таймыре хотят построить продовольственный логистический центр
Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.