В Хатанге построили новый аэровокзал

Прежний проработал здесь почти 70 лет. На строительство нового потратили три года и 90 млн рублей. Принадлежать он будет госкомпании «Аэропорты Красноярья».

Новый аэровокзал начал работать в Хатанге. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Площадь нового терминала составляет более 1 000 кв.м. Помимо мест для пассажиров, в нем расположились помещения аэропортовых служб.

Строительство аэровокзала в Хатанге началось в 2019 году. Общий объем инвестиций в проект составил 90 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.

Инициатива строительства нового терминала принадлежит федеральному казенному предприятию „Аэропорты Красноярья“, в ведении которого сегодня и находится аэропорт Хатанга», — рассказали в Минтрансе.

Старый аэровокзал работал здесь с 1954 года.

Добавим, что за январь-август 2021 года через аэропорт Хатанга прошло 13 994 пассажира и 801 тонна грузов. За аналогичный период прошлого года эти показатели были на уровне 11 135 пассажиров и 754 тонны грузов.

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