В Хатанге появится станция водоочистки

Объект должны ввести в строй до декабря 2021 года. Пока в поселке работает открытый водозабор, где вода не проходит необходимые уровни очистки и не соответствует качеству питьевой.

Строительство обойдется в 72,6 млн рублей. Частично это средства федерального бюджета (станция водоочистки строится в рамках нацпроекта «Чистая вода»), частично – средства края. Станция водоочистки сможет пропускать более 3000 кубометров воды в сутки и будет обеззараживать воду различными способу, включая ультрафиолетовое излучение.

Хатанга – самый северный поселок края, сейчас в нем проживают 2600 человек.