Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
74,12
87,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Хатанге появится станция водоочистки

В Хатанге появится станция водоочистки
Иллюстрация: www.krskstate.ru

Объект должны ввести в строй до декабря 2021 года. Пока в поселке работает открытый водозабор, где вода не проходит необходимые уровни очистки и не соответствует качеству питьевой.

#НОВОСТИ

Строительство обойдется в 72,6 млн рублей. Частично это средства федерального бюджета (станция водоочистки строится в рамках нацпроекта «Чистая вода»), частично – средства края. Станция водоочистки сможет пропускать более 3000 кубометров воды в сутки и будет обеззараживать воду различными способу, включая ультрафиолетовое излучение.

Хатанга – самый северный поселок края, сейчас в нем проживают 2600 человек.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стилист-эколог Сергей Зверев пойдет и в Госдуму, и в Заксобрание Красноярского краяСтилист-эколог Сергей Зверев пойдет и в Госдуму, и в Заксобрание Красноярского края
  • Елена Скрымина открыла новый бар в КрасноярскеЕлена Скрымина открыла новый бар в Красноярске
  • Лидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавирусаЛидер красноярской группы «План Дельта» умер от коронавируса
  • Красноярская телекомпания украсила стены росписью «Прекрасная Россия будущего»Красноярская телекомпания украсила стены росписью «Прекрасная Россия будущего»
  • Гюзель Ханюкова: Наш риелтор в Сочи!Гюзель Ханюкова: Наш риелтор в Сочи!
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.