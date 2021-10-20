На ул. Маерчака в Красноярске готовятся к запуску многоуровневой парковки

Строители завершили основной этап возведения паркинга — от здания убирают башенные и автомобильные краны. Осталось благоустройство территории и буферной зоны.

Строительство многоуровневого паркинга на ул. Маерчака близится к завершению. Сегодня на площадке убрали башенные и автомобильные краны – по информации компании-застройщика, данное событие является одним из самых значимых для любого строительного объекта и означает окончание основного этапа строительных работ.

В настоящее время в здании подключены системы освещения и пожаротушения. На дальнейшем этапе работ застройщику – ГСК «Арбан» необходимо благоустроить прилегающую территорию и обеспечить устройство буферной зоны для безопасного выезда с парковки и обеспечения беспрепятственного движения транспорта по ул. Маерчака. Добавим, решение о создании разгонного кармана было принято после выездного совещания с участием мэра Красноярска Сергея Еремина. По итогам этого совещания мэр отметил, что улица должна стать не просто транзитной для транспорта, а удобной для пешеходов, жителей, а также для тех, кто здесь работает и учится.

Напомним, новый многоуровневый паркинг появится напротив бизнес-центра А-класса «Баланс». Паркинг общей площадью 24 790 кв. м рассчитан на 807 машиномест и предназначен в первую очередь для работников компаний, а также посетителей бизнес-центра. Застройщик планирует передать парковку до конца этого года. После введения в эксплуатацию многоуровневого паркинга на Маерчака, обеспеченность парковками в БЦ «Баланс» составит более 1000 машиномест. Это самая высокая обеспеченность парковочными местами среди всех бизнес-центров в Красноярске.