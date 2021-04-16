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Все дальше и дальше: красноярский аквапарк становится долгостроем

Все дальше и дальше: красноярский аквапарк становится долгостроем
Иллюстрация: РИА ЭКСПРЕСС

Сроки сдачи запуска красноярского аквапарка вновь передвинули «на потом». Теперь на 2026 год. То ли еще будет.

#НОВОСТИ

О новых сроках открытия поведал на площадке Красноярского экономического форума генеральный директор компании «Термит» Равиль Гайнутдинов, презентовавший проект участникам КЭФ.

Напомним, аквапарк «Экватория» на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров начали строить в 2019 году. Изначально планировалось сдать объект в 2021 году. Затем сроки перенесли на 2024 год. Теперь озвучена новая дата — 2026 год.

В настоящее время подготовлено свайное поле и подведены коммуникации.

Возможно более оперативным будет строительство «Красноярских терм» на правом берегу.

Автор: Петр Савельев
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