Все дальше и дальше: красноярский аквапарк становится долгостроем

Сроки сдачи запуска красноярского аквапарка вновь передвинули «на потом». Теперь на 2026 год. То ли еще будет.

О новых сроках открытия поведал на площадке Красноярского экономического форума генеральный директор компании «Термит» Равиль Гайнутдинов, презентовавший проект участникам КЭФ.

Напомним, аквапарк «Экватория» на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров начали строить в 2019 году. Изначально планировалось сдать объект в 2021 году. Затем сроки перенесли на 2024 год. Теперь озвучена новая дата — 2026 год.

В настоящее время подготовлено свайное поле и подведены коммуникации.

Возможно более оперативным будет строительство «Красноярских терм» на правом берегу.