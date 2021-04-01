В Красноярске строится термальный бассейн под открытым небом

Подробности — в беседе с известным предпринимателем Александром Сиваевым, инициатором создания центра здоровья и отдыха «Красноярские термы».

Почему вы решились на этот проект именно сейчас?

— В мире все больше людей следуют принципу «to prevent»: предотвратить возможные осложнения и заболевания. Это необходимо, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, гипертонии, ожирения и других диагнозов. Все осознали важность повышения иммунитета, стремятся следовать здоровому образу жизни, занимаются спортом. В Красноярске вслед за этим мировым трендом последние годы активно развивается велнес-индустрия, инфраструктура долголетия. Однако масштабного комплекса здоровья с термальным бассейном под открытым небом у нас нет. Поэтому мы планируем запустить «Красноярские термы» уже через год.

Расскажите подробнее, что будет включать в себя комплекс, и где он расположится?

— Термы — это городской курорт, объединивший различные виды саун, бань с бассейнами, которые разместятся как внутри комплекса, так и под открытым небом. Уличные бассейны в термах функционируют круглый год, температура воды в них и зимой и летом +34-360С. Широкий и разнообразный спектр профилактических и оздоровительных процедур для посетителей всех возрастов. Общая площадь 2-этажного здания Центра здоровья составит ориентировочно 2540 кв. м, площадь уличной зоны отдыха с открытой террасой и термальным бассейном — 4700 кв. м.

Внутри комплекса посетителей встретят отдельные женская и мужская раздевалки, моечные отделения, в общей зоне — русская парная, хамам, травяная и соляная гималайская сауны, массажные кабинеты, кабинет врача, где можно пройти обследование и получить консультацию. На улице помимо бассейна будут располагаться уличные бани, лежаки, зоны отдыха. Еще кафе, где можно перекусить или провести какое-то мероприятие.

Мы реализуем проект совместно с предпринимателем из Удмуртии, у него есть успешный опыт в таких проектах — Воткинские и Ижевские термы. Дизайном «Красноярских терм» занимается архитектор из Германии. Его опыт, знания и профессионализм соединили с нашими желаниями: технология разрабатывается под наш конкретный оздоровительный комплекс, учитывая особенности территории.

Отпуск рядом с домом

Строительство комплекса европейского уровня будет вестись в Кировском районе, на участке возле парка «Сиб-электросталь», в окружении большого жилого массива. Поэтому для нас значимо, что муниципалитет поддержал проект как отдельный элемент комплексного развития территории микрорайона.

Здоровье по доступной цене

На какого потребителя прежде всего ориентированы термы и насколько они будут доступны для населения?

— Мы создаем формат здорового отдыха, доступного всем слоям населения. Нам всем знакомы различные проекты со словом «термы», но философия доступности в них отсутствует. Мы же сделали ставку на низкие цены. Стоимость услуг на одного гостя — 140 руб-лей в час в будние дни, 200 рублей в час — в выходные, для пенсионеров — 180 рублей за два часа. В эту сумму входят все виды услуг кроме массажа и кафе. Молодежь, пожилые люди, семьи с детьми, туристы — каждый найдет здесь свой островок отдыха.

Очевидно, что в этом проекте вы делаете ставку на доступность. Зачем? Красноярск — город-миллионник, здесь и с более высокой стоимостью билета сможете найти своих посетителей, ценителей активного отдыха и здорового образа жизни.

— Я считаю, что термы — это прежде всего обеспечение досуга людей, их оздоровления, привитие им правильных привычек. Настоящие термы люди могут посетить раз в неделю или два, или же каждый день — термы становятся частью жизни людей. Цена в таком случае должна быть соответствующей, чтобы человек мог заплатить эти деньги.

Сейчас во всей Европе построено огромное количество терм, на любой вкус, цвет и размер кошелька. Взять Исландию — страну с самой холодной столицей в мире, где в июле градусов 10–13 бывает в лучшем случае. Исландцы проводят основную часть своего времени отдыха в термах.

Курорт каждый день

Термы вообще меняют мировоззрение людей, в какой-то степени решают еще и задачу продления жизни. Благодаря тому что в Центре здоровья и отдыха «Красноярские термы» разместятся разнообразные саун, бани и бассейны, благодаря множеству вариантов отдыха с разной температурой и влажностью каждый сможет не только отдохнуть, но и восстановить силы и укрепить здоровье. Это своего рода курорт, который люди могут посетить в городе в удобное для них время. Жизнь человека, ее качество и продолжительность, здоровье — главная ценность.

Юлия Уфимцева