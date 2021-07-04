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Красноярцы устроили аншлаг на открытии аква-парка

Красноярцы устроили аншлаг на открытии аква-парка
Иллюстрация: Yandex

Судя по отчетам в соцсетях, вчера весь город был на открытии аквапарка в «Бархат-парке». Нашим людям никакая пандемия не страшна, если хочется отдыха.

#НОВОСТИ

Поскучав все прошлое лето, организаторы «Бархат-парка» решили расшириться в этом году и приросли BARHAT AQUA CLUB. Появилось 3 открытых бассейна, 16 аттракционов, фуд-корт и пляжные бары.

Вчера красноярцы наслаждались летом, плюхаясь в бассейн с 5 больших и 11 детских горок. Все три бассейна с подогреваемой водой.  

Один будний день в «Бархате» обойдется в 1200 тыс. рублей в будни и в 1500 тыс. рублей в выходные дни. Полдня — 900 и 1000 руб. Есть вечернее предложение: с  18:00 — 500 и 600 рублей. Стоимость детского билета на весь день — 1000 рублей в будни и 1200 рублей в выходные дни. С 18:00 — 300 и 400 рублей соответственно.

Фуд-корт «Бархата» представлен заведениями: «Красный пеликан» с американской и европейской кухней, «Акуна-Матата» с молочными коктейлями и специальным детским меню, двумя пляжными барами и пляжным кафе «Тенек».

Признаемся, корреспондент «ДК» не затестировал новый аквапарк, потому что там было слишком много людей. И заразиться страшно, и в принципе не комфортно.

Автор: Петр Савельев
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